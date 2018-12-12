T625 Genel Maksat Helikopteri'nin ismi GÖKBEY oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülen T625 Genel Maksat Helikopteri'ne GÖKBEY isminin verildiğini duyurdu.

Yıllar önce söz verildiği üzere, ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 saat 06:00’da gerçekleştiren T625 Genel Maksat Helikopteri, geleceğin operasyonel gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, gelişmiş aviyoniklerle, üstün performans ve kullanım kalitesi için tasarlanmış, tamamıyla yerli imkan ve kabiliyetler ile üretilecek bir helikopter. Yüksek yük kapasitesine sahip geniş kabin alanı ile T625, dünyanın dört bir yanındaki sivil ve askeri kullanıcıların, muhtelif görev profillerinin icrası için kolaylıkla konfigüre edilebilecek.

T625 Genel Maksat Helikopteri genel özellikleri

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri, milli imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanmakta ve üretilmekte. ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmekte.

Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

Helikopterin, EASA (European Aviation Safety Authority) ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından sertifiye edilmesi ile ilgili çalışmalar program ile birlikte sürdürülmekte.

Özellikleri: Yüksek Sıcaklık ve İrtifa Performansı - Çoklu Görev Kabiliyeti - Geniş Kabin Hacmi- Gelişmiş Aviyonik Sistemler ve Full Glass Kokpit- Katlanabilir İniş Takımı

Roller: Taşıma - VIP - Kargo - Hava Ambulans - Arama Kurtarma - Kıyı Ötesi Taşıma

Motor: 2 x Turbo Şaft Motor LHTEC-CTS800·4AT - Kalkış Gücü 2 x1024 kw / 2 x 1.373 shp