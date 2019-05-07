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TAI ile INVAP S.E telekomünikasyon uyduları geliştirilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), Arjantin merkezli bir şirketle dev bir iş birliğine gitti. TAI ile INVAP S.E tarafından kurulan ortak girişim şirketi GSATCOM Space Technologies ile düşük ağırlıklı ve yüksek performanslı telekomünikasyon uyduları geliştirilecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) ile Arjantin merkezli INVAP S.E tarafından, düşük ağırlıklı ve yüksek performanslı telekomünikasyon uydularını geliştirmek için GSATCOM Space Technologies isimli ortak girişim şirketinin kurulduğu duyuruldu.
 
TAI ile INVAP ortaklığında kurulan şirket GSATCOM'un üreteceği uydu ailesinin, tam elektrikli küçük boyutlu ve dairesel yörünge platformunda uygulanacak bir dizi telekomünikasyon çözümü sunacağı, dünya çapındaki iletişim uydu pazarı için uygun fiyatlı çözümler ile ileri teknolojiyi bir araya getireceği bildirildi.
 
INVAP CEO'su Vicente Campenni kurulan ortaklık hakkında, "TAI ile bu stratejik ortaklığı kurmaktan gurur duyuyoruz. Birlikte coğrafi telekomünikasyon uydularının piyasaya sürülme sürecini, küresel olarak sunulacak çeşitli veri taşıma çözümleri ile hızlandırmayı umuyoruz." dedi.
 
TAI CEO'su Prof. Dr. Temel Kotil ise, "Her gün insana hizmet edecek yeni başarılar elde etmek için aynı inanç ve kararlılıkla çalışıyoruz. GSATCOM, stratejik ortağımız INVAP ile birlikte coğrafi telekomünikasyon pazarında benzersiz çözümler sunacak." dedi.
 
Arjantinli bir şirket olan INVAP S.E. ekipman, tesis ve cihazların tasarım, entegrasyon, inşaat ve teslimatını yapan ve Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da faaliyet gösteren şirkettir. Firma; nükleer, havacılık, kimya, tıp, petrol ve devlet sektörleri için projeler sunmaktadır.
 
ÜRETİLECEK ELEKTRİKLİ İLETİŞİM UYDULARININ ÖZELLİKLERİ
 
Küçük uydu konsepti (Small-GEO), televizyon yayını, multimedya uygulamaları, mobil ve sabit internet erişimi, güvenli haberleşme gibi geleneksel haberleşme uydusu fonksiyonlarını performans düşümü olmadan karşılayabilen, nispeten daraltılmış hacimli konfigürasyona sahip, maliyet etkin haberleşme uyduları konseptidir.
 
Küresel pazarda "Small-GEO" olarak tanımlanan bu uydular, alışılmış haberleşme uydularına göre düşük üretim ve fırlatma maliyetleri ve yüksek performanslı yayın ve haberleşme çözümleri ile dikkat çekmektedir.
 
İki bin kilograma kadar fırlatma kütlesine sahip olacak olan uydular, 7kW'a kadar güç tüketimi ve 50 Gbps'lik tipik verim kapasitesine sahip olacak. Uydular elektrikli tahrik sistemi Hall Etkili İticiler (HET) sayesinde, kimyasal veya hibrit tahrik platformlarının yakıt yükünden kurtularak daha hafif olacak. Düşük ağırlıkları nedeniyle tek roketle aynı anda birden fazla uydu gönderilebilecek.

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