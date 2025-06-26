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Bilim-Teknoloji

Take Off İstanbul 2025 girişim ön kayıtları başladı

Bölgenin en kapsamlı teknoloji ve girişimcilik etkinliği Take Off İstanbul, 10-11 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde sekizinci kez kapılarını açıyor. Her yıl dünya genelinden binlerce başvuru alan etkinlik, bu yıl da teknoloji girişimlerini yatırımcılarla, kamu ve özel sektör temsilcileriyle ve küresel teknoloji liderleriyle bir araya getirmeye hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 12:23 - Güncelleme:
Take Off İstanbul 2025 girişim ön kayıtları başladı
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Etkinliğe katılmak isteyen girişimler için ön kayıt süreci başladı. Haziran ayında açılacak olan girişim bileti satışlarında %60'a varan erken kayıt indirimi ve öncelikli erişim fırsatından yararlanmak isteyen girişimler, şimdiden yerini ayırtabilir.

GİRİŞİMLER İÇİN ULUSLARARASI FIRSATLAR TAKE OFF İSTANBUL'DA!

Take Off İstanbul'da girişimler, etkinlik boyunca stant açarak ürün ve çözümlerini potansiyel müşterilere, yatırımcılara ve kurumsal şirketlere birebir tanıtma imkanı elde ediyor. Büyüme aşamasındaki girişimler Ana Sahne'de, erken aşama girişimler ise Girişim Sahnesi'nde sunum yaparak yatırımcılar karşısında kendilerini tanıtma fırsatı yakalıyor. Öte yandan etkinlikte; yerli ve yabancı yatırımcılarla birebir görüşmeler, teknoloji ve inovasyon dünyasında öne çıkan lider isimlerle doğrudan temas kurma ve küresel medya kanallarında görünür olma gibi birçok fırsat sunuluyor.

Take Off İstanbul, yalnızca iki günlük bir etkinlik olmanın ötesinde; yıl boyunca sürecek stratejik iş birliklerinin, yatırım görüşmelerinin ve değer üreten etkileşimlerin zemini olarak konumlanıyor. Kamu ve özel sektörün bir araya geldiği güçlü partner ağıyla bölgesel sınırları aşan etkinlik, İstanbul'un jeopolitik avantajını da kullanarak teknoloji ve girişim ekosistemini aynı çatı altında bir araya getiriyor.

TAKE OFF İSTANBUL 2024'TE BÜYÜK İZLER BIRAKTI!

2024 yılında Take Off İstanbul, 65 sponsor ve partnerinin desteğiyle bugüne kadarki en kapsamlı buluşmasını gerçekleştirdi. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, 15 bini aşkın ziyaretçiyi, 23 ülkeden 250 teknoloji girişimini ve 25 ülkeden 125 uluslararası yatırımcıyı bir araya getirdi. Büyüme aşamasındaki girişimler Ana Sahne'de, erken aşamadaki girişimler ise Girişim Sahnesi'nde ürün ve hizmetlerini tanıtma fırsatı yakaladı. Etkinlik süresince, toplamda 1 buçuk milyar dolardan fazla fon yöneten ulusal ve uluslararası yatırımcılarla birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonucunda 4 girişim, toplamda 1 milyon dolarlık yatırım alarak önemli bir başarıya imza attı.

Etkinlik süresince düzenlenen panellerde yapay zeka, dijital dönüşüm ve ileri teknoloji konuları ele alınırken, Meta, SpaceX, Samsung ve Axiom Space gibi küresel devlerin temsilcileri sahnede teknoloji dünyasının geleceğine ışık tuttu.

YERİNİZİ ŞİMDİDEN AYIRTIN, GİRİŞİMİNİZİ DÜNYAYA TAŞIYIN!

Take Off İstanbul 2025, 500'den fazla girişim ve 200'den fazla yatırımcının katılımıyla küresel girişim ekosistemini bir kez daha İstanbul'da buluşturmayı hedefliyor. Girişiminizle bu büyük buluşmada yer almak için ön kayıt formunu hemen doldurun; resmi kayıtlar açıldığında ilk siz haberdar olun ve sınırlı sayıda girişime özel %60 indirim avantajını kaçırmayın!

Detaylı bilgi ve ön kayıt için www.takeoffistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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