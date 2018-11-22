TALIOS’un kalifikasyon testleri tamamlandı
Thales’in geliştirdiği TALIOS optronik podunun kalifikasyon sürecinde önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. Sistem, Fransız savunma tedarik ajansı olan DGA’nın kalifikasyon testlerini tamamladı.
Rafale F3R platformlarına uygun olarak geliştirilen TALIOS sistemi, elektro-optik ve kızılötesi sensörleri bir arada barındırıyor.
Stabilizasyon ve görüntü işleme gibi özelliklere sahip olan pod ile uçak, uzun menzilde hareketli hedeflere dâhi angaje olabiliyor. SmartFleet filo idare sistemine sahip olan sistem, kolay bakım çözümü sunuyor.
Uçak yük istasyonlarına ilave işlem gerektirmeden takılarak kullanılabilen sistemin, ilerleyen safhalarda yeni keşif, gelişmiş hedef tespit, otomatik tanımlama algoritmaları, renkli görüntüleme gibi özelliklerle gelişmiş ISR kabiliyetleri kazanması hedefleniyor.
(C4Defence)
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