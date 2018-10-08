Tam 41 yıldır uzayın derinliklerinde yolculuk yapan Voyager 2, yıldızlararası uzaya ulaşmak üzere

NASA tarafından yapılan açıklamalara göre son birkaç ay içerisinde Voyager 2'nin bulunduğu ortamda bazı değişiklikler tespit edilmiş. NASA, Ağustos ayından bu yana uzay aracına çarpan kozmik ışınlarda (dış uzaydan Güneş Sistemi'ne giren süperhızlı parçacıklar) ciddi bir yükselme olduğunu söylüyor. 2013'te Güneş Sistemi'ni terk eden Voyager 1 de buna benzer bir süreçten geçmişti.

Voyager 2'nin ne zaman yıldızlararası uzaya ulaşacağını tam olarak tahmin edemediklerini söyleyen NASA'lı bilim insanı Ed Stone,"Voyager 2'nin bulunduğu ortamda bazı değişikler görüyoruz, burası kesin. Ancak heliopause'a ne zaman ulaşacağımız konusunda hala bir bilgimiz yok. Önümüzdeki aylarda birçok şey öğreneceğiz." sözlerini kullanıyor.

Voyager 2, 2007'den bu yana tam 11 yıldır heliosferin en dış katmanı olan heliosheath (gündurgun) bölgesinde seyahat ediyor. Tüm Güneş Sistemi'ni kapsayan kabarcık benzeri bir bölge olan heliosfer, neredeyse tamamıyla güneş rüzgarlarından oluşuyor. Burada bir tür koruma kalkanı görevi gören güneş rüzgarları, yıldızlararası uzaydan gelen kozmik ışınlara karşı Güneş Sistemi'ni koruyor. NASA'nın ifadelerine göre heliosfer tam 37 milyar kilometre genişliğe sahip.

Heliosferin en dış katmanı olan heliosheath, güneş rüzgarlarının artık yıldızlararası ışınlara yenik düşmeye başladığı ve hızını büyük anlamda yitirdiği bölge olarak biliniyor. Heliopause ise heliosheath'in teorik sınırı olarak kabul ediliyor. Yıldızlararası uzaya ulaşan ilk uzay aracı Voyager 1, 2004 yılında heliosheath'e ulaşmış ve 2013'te de heliopause sınırını geçmişti.

(Donanım Haber)