Tamamen yerli ve milli! 100'üncüsü teslim edildi

Dilovası Belediyesi araç filosuna; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önderliğinde Kademe firması tarafından üretilen 'AGA 2100' model yerli ve milli yol süpürme aracını ekledi. Üretilen 100'üncü aracı teslim alan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir direksiyonun başına geçerek, aracın ilçedeki ilk testlerini kendisi yaptı.

"Bu aracın bizim filomuzda olmasından çok memnunum"

Araçtan 5 tane daha sipariş etmek istediklerini söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Öncelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum. Bölgemize yaptığı bir sürü hizmet var. Yeni hizmetlerden bir tanesi de yerli ve milli aracımız oldu. Bu aracın bizim araç filomuzda olmasından çok memnunum. İnşallah Dilovası daha da güzelleşecek. Bundan dolayı çok onurlu ve gururluyum. Buradaki performansını test edeceğiz. Şu anda gayet güzel gözüküyor. İnşallah daha sonra da en az 5 tane sipariş vermeyi hedefliyoruz. Tabii sonraki hedeflerde de her mahalleye bir tane düşünüyoruz. Şu anda gayet iyi gözüküyor, ama bir süre test edip devam edeceğiz. İlk temizliği biz yaptık, gayet de mutluyum. İnşallah böyle her mahallede süpüreceğim. Ben ekip arkadaşlarımla birlikte çalışmaktan onur duyuyorum. Her mahallede bu aracı ben test edeceğim" dedi.

"TÜRKİYE GERÇEKTEN DEVRİM YAPTI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin her alanda atılım yaptığını kaydeden Başkan Şayir, "Bir zamanlar hükümetlerin hayali olan projeler şu anda sıradanlaştı ve o projelere neredeyse kimse fazla rağbet etmiyor. Çünkü artık devasa projeler yapılıyor. 18 Mart Çanakkale Köprüsü, Marmaray, Osmangazi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi devasa projeler var. Her alanda bakıldığı zaman Türkiye gerçekten devrim yaptı. TOGG da bizleri gururlandırıyor. Gençlerimiz bu konuda çok istekli. Dolayısıyla da onların önünü açmak adına da elimizden geleni yapıyoruz. Ama bu ilklerin bizim bölgemizde gerçekleşmesi bizi onurlandırıyor. Bugün de yerli bir aracımızın ilçemize kazandırılması ayrı bir onur" şeklinde konuştu.