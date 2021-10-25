Tamamen yerli ve milli PeycON ailesi CABSAT'a katılıyor

AA 25 Ekim 2021 Pazartesi 16:02 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 16:02

Türksat, 26-28 Ekim'de Dubai'de gerçekleştirilecek Orta Doğu'nun en büyük yayıncılık fuarı "CABSAT 2021"e katılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türksat-5A uydusu ile Kuzey Afrika bölgesinde (MENA) kapsamasını genişleterek 350 milyonluk pazara yeni bir kapı açan şirket, bölge ülkelerindeki yayıncılar ve data hizmet sağlayıcıları ile CABSAT 2021 fuarında yeni iş fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyor.

Fuar süresince Türksat'ın yerli ve milli PeycON ailesi antenlerinden HidrON, TerrON, MicrON ve AerON sergilenecek.

Fuarda, bu yıl hizmete başlayan Türkiye'nin ilk ve tek 5'inci nesil uydusu Türksat 5A haberleşme uydusu üzerinden verilen ve en üst düzey yayıncılık teknolojilerinden olan ultra HD 8K yayını Türksat standında gösterilecek.

Türksat, uydu haberleşmesi alanında yürüttüğü faaliyetlere yönelik tanıtım yapacağı fuarda, bu yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Turksat 5B ile yerli ürünlerine yönelik görüşmeler de gerçekleştirecek.

CABSAT 2021 etkinliğinde, Türksat'ın 5A ve 5B uydusu ile güçlenen uzay segmenti hizmetleri de sektör temsilcilerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Program kapsamında Türksat, özellikle MENA bölgesinde yerli ve milli ürünleriyle etkinliğini artırmayı planlıyor.