İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Şubat 2021 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1244
  • EURO
    8,5511
  • ALTIN
    414.773
  • BIST100
    1542.73
  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Tamamen milli! Türk girişimcilerden müthiş başarı: Dünyadaki benzerlerine göre daha tasarruflu...
Bilim-Teknoloji

Tamamen milli! Türk girişimcilerden müthiş başarı: Dünyadaki benzerlerine göre daha tasarruflu...

Ankara'da genç girişimcilerin kurduğu bir firma, hem kompozit hem polimer baskı yapabilen yerli 3 boyutlu yazıcı geliştirdi. Bu yazıcı, dünyadaki en sessiz ve tasarruflu modellerden biri oldu. Firma, yerli teknoloji alanında yeni girişimler için örnek olmak istiyor.

04 Şubat 2021 Perşembe 13:54 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 13:55
ABONE OL

Yerli imkanlarla yenilikçi fikirleri hayata geçiriyor, özgün tasarımlarla Türkiye'nin ileri teknoloji hamlesine katkı sağlıyorlar.

Genç girişimciler, 3 boyutlu yazıcı üreten yerli bir firma kurdu.

Kompozit ve polimer baskı yapan 3 boyutlu yazıcı üretildi

Başkent'te üretim yapan bir firma, 2 yıllık çalışma sonucunda yazıcıyla kompozit, polimer ve metal baskı yapmayı başardı.

TRT Haber'in haberine göre, firma Genel Müdürü Hasan Aktan, "Polimer ile alakalı birçok malzemenin basımını gerçekleştiriyoruz, sert ve esnek malzeme olarak. Bunun dışında kompozit ile alakalı şu anda mevcutta çalışmamız sürmekte. Amacımız yerli kompozit flementi üretmek" dedi.

DÜNYADAKİ EN SESSİZ MODELLERDEN

Türkiye'de ilk olan cihazın ara yüzünden tasarımına kadar bütün parçalar yerli ve milli olarak geliştirildi.

Dünyadaki en sessiz modellerden olan yazıcı, 1 ampul gücünde elektrik tüketiyor.

Aktan, yazıcılarda sağlık açısından önerilen PLA, ABS, TPU gibi malzemeleri kullandıklarını açıkladı.

Firma, yerli teknoloji alanında yeni girişimler için örnek olmak istiyor. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.