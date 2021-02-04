04 Şubat 2021 Perşembe 13:54 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 13:55

Yerli imkanlarla yenilikçi fikirleri hayata geçiriyor, özgün tasarımlarla Türkiye'nin ileri teknoloji hamlesine katkı sağlıyorlar.

Genç girişimciler, 3 boyutlu yazıcı üreten yerli bir firma kurdu.

Kompozit ve polimer baskı yapan 3 boyutlu yazıcı üretildi

Başkent'te üretim yapan bir firma, 2 yıllık çalışma sonucunda yazıcıyla kompozit, polimer ve metal baskı yapmayı başardı.

TRT Haber'in haberine göre, firma Genel Müdürü Hasan Aktan, "Polimer ile alakalı birçok malzemenin basımını gerçekleştiriyoruz, sert ve esnek malzeme olarak. Bunun dışında kompozit ile alakalı şu anda mevcutta çalışmamız sürmekte. Amacımız yerli kompozit flementi üretmek" dedi.

DÜNYADAKİ EN SESSİZ MODELLERDEN

Türkiye'de ilk olan cihazın ara yüzünden tasarımına kadar bütün parçalar yerli ve milli olarak geliştirildi.

Dünyadaki en sessiz modellerden olan yazıcı, 1 ampul gücünde elektrik tüketiyor.

Aktan, yazıcılarda sağlık açısından önerilen PLA, ABS, TPU gibi malzemeleri kullandıklarını açıkladı.

Firma, yerli teknoloji alanında yeni girişimler için örnek olmak istiyor.