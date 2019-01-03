Tamamı ithal ediliyordu, yerli ve milli olarak üretildi
Dünyada birkaç firmanın ürettiği, kamu ve özel laboratuvarlarında yüz binlerce tüketilen, gıdalarda kanserojen aflatoksinlerin tespitinde kullanılan kitler yerlileştirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter’dan yaptığı açıklamada, gıdalarda kanserojen aflatoksinlerin tespitinde kullanılan ve tamamı ithal edilen kitlerin yerlileştirildiğini belirtti.
Gıdalarda kansorejen aflatoksinlerin tespitinde kullanılan ve tamamı ithal edilen kitleri yerlileştirdik.— Mustafa Varank (@varank) 3 Ocak 2019
Dünyada bir kaç firmanın ürettiği, kamu ve özel laboratuvarlarımızda yüzbinlerce tüketilen bu ürün ihtiyacı, artık TÜBİTAK MAM'ın geliştirdiği "Aflamam" ile karşılanacak. pic.twitter.com/4Ewh4aPcj7
Varank, dünyada birkaç firmanın ürettiği, kamu ve özel laboratuvarlarda yüz binlerce tüketilen bu ürünün ihtiyacının artık TÜBİTAK MAM’ın geliştirdiği “Aflamam” ile karşılanacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı “Aflamam”ı kullanacak
İmzalanan protokolle Tarım ve Orman Bakanlığının bundan sonra yerli ve milli olarak üretilen “Aflamam”ı kullanacağını dile getiren Varank, “Bu güzel gelişmeye öncülük eden Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.
Varank, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan çalışmanın, ‘kamu alımlarının Türkiye sanayisinin teknolojik yoğunluğunun yükseltilmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi açısından güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.
(TRT)
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