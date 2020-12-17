Tamamı ithal ediliyordu, yerli ve milli olarak üretildi

AA 17 Aralık 2020 Perşembe 11:13 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 11:20

Ar-Ge merkezinde 5 yıl önce uçaklarda buzlanmayı önleyici püskürtülebilir sıvılara ilişkin projeye başlayan MKS DevO Kimya, geçen yıl teknik çalışmalarını başarıyla sonuçlandırdı.

Türkiye'de tamamı ithal edilen bu kimyasalı uluslararası havacılık kriterlerine uygun, yüzde 100 yerli mühendislikle geliştiren firma, ürüne yönelik sertifikasyon süreçlerini de tamamladı.

MKS DevO Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Korgün Şengün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu sıvıların özellikle soğuk iklimin görüldüğü coğrafyalarda uçuş yapan hava araçları için hayati bir gereksinim olduğunu söyledi.

- "ONAY ALAN İLK TÜRK FİRMASIYIZ"

Bu sıvıların uçakların büyüklüğüne, kalkış hızlarına ve bulundukları limandaki hava şartlarına bağlı olarak 4 ayrı tipte hazırlandığını ve "Deicing Fluid Serisi Type 1-2-3-4" olarak adlandırıldığını belirten Şengün, MKS DevO Kimya olarak 4 tip kimyasal için Ar-Ge çalışmalarını tamamlayarak üretim aşamasına geçebilecek seviyeye geldiklerini bildirdi.

Şengün, uluslararası havacılık kuralları gereği bu kimyasal ürünün kullanımına geçilmesi için de ağır bir sertifikasyon süreci olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Core-icephob ticari adıyla dizayn edilmiş ürünlerimiz Kanada Quebec Üniversitesi bünyesinde bulunan ve dünyada aerodinamik testlerin yapıldığı uluslararası geçerliliğe sahip sertifika verebilen tek kurum olan AMİL Laboratuvarları tarafından onaylandı. İlk defa bir Türk firmasının ve onun geliştirdiği ürünlerin havacılık sektörü için onay almış olması bizi gururlandırıyor."

- "HEDEF ÖNCE AVRUPA, ARDINDAN ABD VE KANADA"

Şengün, Türkiye'nin de içinde bulunduğu iklim kuşağından Kuzey Avrupa'ya kadar tüm bölgenin toplam ihtiyacının yüzde 90'ını Type 1 Serisi ürünün karşıladığı bilgisini vererek, bu ürün için tüm sertifikasyon süreçlerinin tamamlandığını dile getirdi.

Type 1 Serisi üründen senelik 2 bin 400 ton üretecek kapasiteye sahip olduklarını aktaran Şengün, "Bu kapasite Türkiye'nin toplam ihtiyacının üzerinde. Özellikle kuzeydeki büyük pazarlara hizmet edebilecek donanıma sahip olan üretim yapımız ve lojistik kabiliyetlerimizle ülkemiz ekonomisi için büyük bir katma değer yaratacağımızı öngörüyoruz. Yüksek teknoloji havacılık kimyasalları olan bu ürünlerin ihracatıyla, ithalattan kaybettiğimiz dövizi ülkemize geri kazandıracağız." dedi.

Şengün, birçok sektör için organik kimya ham madde ve ürünleri hizmeti verdiklerine işaret ederek, geliştirdikleri bu ürün grubuyla ilk kez havacılık sektörüyle tanıştıklarını dile getirdi.

Sektörde Avrupalı ve Amerikalı firmalarla sıkı bir rekabetin içinde olacaklarını vurgulayan Şengün, "Bu nedenle hedefimiz öncelikle ülkemizde yer hizmetleri veren şirketler ve Türk Hava Yolları ile iş ve ilişkilerimizi geliştirmek. Bu referanslar sayesinde gerek Orta Avrupa gerekse Kuzey Avrupa'da ve hatta ilerleyen zamanlarda ABD ve Kanada'da havacılık sektöründe iddialı olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şengün, Türkiye'de deicing ürünleri kullanımının 100 milyon dolarlık bir ithalata yol açtığını belirlediklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Biz ilk seneden dışa bağımlılığı sona erdirebileceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin toplam ihtiyacının tamamını karşılayabiliyor olmak için gerekli çalışmalar ancak sahada uygulandığında hayat bulacaktır. Bu önemli çalışmanın, havacılık sektörünün paydaşları, yer hizmeti şirketleri ve onların teknik ekipleriyle satın alma departmanlarındaki karar vericiler tarafından destekleneceğine inanıyorum."