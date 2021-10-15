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Bilim-Teknoloji

Tamamına yakını Türk üretimi: Türkiye'den kardeş ülkeye destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından (TİKA) Azerbaycan Teknik Üniversitesi'ne dijital tasarım ve üretim laboratuvarı 'Cezeri-Lab' açtı. Laboratuvarda tamamına yakını Türkiye üretimi çeşitli tipte 3D yazıcılar ve tarayıcılar, lazer kesim, CNC router cihazları, masaüstü torna, matkap tezgahları, bilgisayarlar, dijital mikroskop, robotik eğitim setleri ile çeşitli mekanik-elektronik araç ve gereçler bulunuyor.

AA15 Ekim 2021 Cuma 19:10 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 19:10
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Büyükelçisi Bağcı, projenin Azerbaycan Teknik Üniversitesi öğrencilerinin dünyada eğitim alanında kaydedilen gelişmeleri yakından takip edebilmesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Laboratuvar sayesinde üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin yenilikçi projelere imza atacağına inandığını belirten Bağcı, bilim tarihinde özel bir yeri olan İsmail El-Cezeri'nin isminin laboratuvara verilmesinden de mutlu olduğunu söyledi.

TİKA'nın kurduğu laboratuvar, 3D tasarım, modelleme ve üretim, robotik ve mekatronik çalışmalar yapma imkanı sunuyor. Laboratuvarda tamamına yakını Türkiye üretimi çeşitli tipte 3D yazıcılar ve tarayıcılar, lazer kesim, CNC router cihazları, masaüstü torna, matkap tezgahları, bilgisayarlar, dijital mikroskop, robotik eğitim setleri ile çeşitli mekanik-elektronik araç ve gereçler bulunuyor.

TİKA tarafından yürütülen 3D tasarım ve 3D yazıcı eğitimlerinin devamı niteliğinde olan ve daha önce Bosna-Hersek, Sudan, Cezayir ve Lübnan'da kurulan laboratuvarlara dünya otoritelerince "Robotların Babası" olarak kabul edilen İsmail el-Cezeri'den ilham alınarak "Cezeri-Lab" ismi verildi.

Anadolu'daki ilk Türk Devleti Artuklular döneminde yaşamış olan mucit ve mühendis İsmail el-Cezeri'nin, sibernetik alanının kurucusu ve ilk robotu yapıp çalıştıran olarak kabul ediliyor.

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