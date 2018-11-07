Tank modernizasyonlarında güncel durum: 139 tank modernize edildi

M60T Ana Muharebe Tanklarının, tanksavar tehditlerine ve terör unsurlarına karşı daha etkin korunabilmesi ve mevcut sistemlere ilave yetenekler kazandırılması maksadıyla başlatılan Fırat M60T Modernizasyonu Projesi’nde ASELSAN’ın sistem çözümünü oluşturması ve entegrasyon faaliyetlerini tamamlaması sadece 20 gün sürdü. Modernize edilen tank 20 günde teste hazır hale geldi. Şereflikoçhisar’da gerçekleştirilen 1. faz kalifikasyon süresince Kornet güdümlü tanksavar füzesi ile testler gerçekleştirildi. 1. fazın ardından sistemler Suriye sınırına gönderildi. 2. kalifikasyon testleri ise Suriye’de askerler ve ASELSAN yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Ayrıca Fırat M60T Modernizasyonundan geçen tanklar ile PYD hedeflerine atışlar gerçekleştirildi. Test sürecinin ardından aralarında Kuzey Irak’ın da bulunduğu 5 farklı bölgede entegrasyon tesisi kuruldu. Modernizasyon ile tankın hiçbir yeteneği kısıtlanmadan beka ve farkındalık seviyesi arttırılmış oldu.

TANK PERSONELİ ASELSAN MÜHENDİSLERİNE TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Fırat M60T Modernizasyonunda şu ana kadar 139 adet tankın modernizasyonu gerçekleştirildi. Tanklar 6 yıl boyunca ASELSAN Garantisi altında bulunacak. Modernize edilen tankların hizmete girmesinin ardından ASELSAN mühendisleri bizzat tank personeli tarafından aranarak tebrik edildi. Personel, Tank Lazer Uyarı Sistemi (TLUS) sayesinde 2 saldırı atlattıklarını belirterek teşekkürlerini iletti.

Fırat Modernizasyonu kapsamında M60A3 tanklarının da modernize edilmesi kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda 1 adet tankın entegrasyonları tamamlanarak sistem kalifikasyon testleri icra edildi. Testlerin ardından zırh konusunda güncelleme taleplerinin gelmesiyle birlikte proje alt yüklenicisi olan ROKETSAN’ın zırh çözümünün 2019 başında nihayete ermesi planlanıyor. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından sistem entegrasyonlarının yapılarak ilk etapta 40 tankın modernize edilmesi planlanıyor. Ayrıca sözleşme kapsamında ilave 40 adet daha opsiyon seçeneği bulunuyor.

Leopard 2A4 tanklarının modernizasyonu için alt yüklenici olarak BMC firması görev alıyor. BMC’ye alt sistem tedarikini ise (elektronik sistem) ASELSAN yapıyor.

(Defence Turk)