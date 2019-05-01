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Tanklar yerli füze Tanok ile vuracak

ROKETSAN, füze ve güdüm teknolojilerindeki bilgi ve tecrübesini, Tanok ile tank mühimmatına taşıyor.

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Türkiye'nin roket ve füze alanındaki lider şirketi ROKETSAN, tank mühimmatı Tanok'u ilk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergiliyor.
 
120 milimetre Lazer Güdümlü Füze Tanok, tanklar ve diğer yüksek kalibre namlulu silahlarda kullanılan geleneksel topçu mühimmatlarına alternatif olacak, yenilikçi bir seçenek olarak geliştirildi.
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) lazer güdümlü tanksavar topçu mühimmatı ihtiyacının karşılanması amacıyla tasarlanan Tanok, düşük ağırlığı ve kullanıcıya zarar vermeyen fırlatma motoru sayesinde portatif olarak kullanılabilme veya kara araçlarından atılabilme kabiliyetine sahip bulunuyor.
 
Modern muharebe sahasının ihtiyaçlarına; yüksek etkinlik, hassasiyet ve maliyet etkin bir çözüm sunmak üzere geliştirilen Tanok, mevcut tanklar tarafından kullanılmaya uygun bir mühimmat seçeneği sunuyor.
 
- ÇOK TALEP GÖRMESİ BEKLENİYOR
 
Yarı aktif lazer güdüm özelliği ile sadece duran hedeflere değil hareketli hedeflere karşı da yüksek vuruş performansı sergileyen füze, direkt ve üstten vuruş modları ile farklı menzillerdeki hedeflere karşı etkili olabiliyor.
 
Tandem zırh delici harp başlığına sahip olan Tanok füzesi, modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere ve koruganlara karşı etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor.
 
Son derece etkin bir füze ve muharebe sahasında fark yaratacak bir mühimmat olarak gösterilen Tanok'un, önümüzdeki dönemde, ROKETSAN'ın en çok talep gören ürünlerinden biri olacağı değerlendiriliyor.
 
Tanok; 120 milimetre çapa, 984 milimetre uzunluğa, 11 kilogram ağırlığa, 1-6 kilometre menzile  sahip bulunuyor.

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