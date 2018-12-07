Tarihi bir düşüş yaşayan Bitcoin, 3.300 dolara kadar geriledi

Dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin, her geçen gün erimeye devam ediyor. CoinMarketCap ve CoinDesk verilerine göre Bitcoin, 7 Aralık 04:00 TSİ sularında %11.46’lık değer kaybı yaşayarak 3,306 dolar seviyesine geriledi. Bu değer, Bitcoin’in 2018’deki en düşük değeri olarak kayıtlara geçti.

Bu düşüşle birlikte Bitcoin para piyasası, sadece son 24 saat içinde 4.8 milyar dolar değer kaybetmiş oldu. Piyasanın son bir haftadaki toplam değer kaybı ise 14 milyar doları aşıyor. Bitcoin’in bu denli hızlı ve sert düşüşler yaşıyor olması, yatırımcıların ellerindeki Bitcoin’leri satmalarına neden oluyor olabilir.

CoinDesk verilerine göre Bitcoin, altın çağını Ekim, Kasım, Aralık 2017 döneminde yaşadı. Bu dönemde 19.781 dolara yükselen Bitcoin, tarihinin en yüksek değerine ulaşmıştı. Bitcoin, o günden bu yana %84.28 gibi inanılmaz bir değer kaybı yaşadı. Dahası, yaşanan her kayıp yatırımcıların çekilmesine, dolayısı ile kripto para biriminin daha da değer kaybetmesine neden oluyor.