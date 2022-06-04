Tarihin en güçlü kadınlarından biri! Kraliçe Nefertiti nasıl görünüyordu?

Tarihe damga vuran isimlerin nasıl göründüğünü, çoğunlukla heykellerde, portrelerde ve resimlerde tasvir edildiği kadarıyla biliyorduk ancak, modern teknoloji aşağı yukarı nasıl göründüklerini bulmaya mümkün kıldı.

Milattan Önce 14. yüzyılda yaşayan Mısır Kraliçesi Nefertiti, dönemimin en güçlü kadınlarından biriydi. Çünkü Nefertiti, kocası firavun Akhenaton ile eşit düzeyde bulunuyordu. Aynı zamanda ünlü firavun Tutankhamun'un kayınvalidesidir.

Adının kelime anlamı "güzellik geliyor" ya da "güzelden gelen" anlamındadır. 1912'de keşfedilen büstlerine bakılarak, Nefertiti'nin gerçekten de belirgin ve güzel bir yüzü olduğu düşünülüyor. Bunun gerçek mi ya da sanatsal bir yorum mu olduğu kesin olarak bilinmiyor.

NEFERTİTİ NASIL GÖRÜNÜYORDU?

1898 yılında Mısır'daki Krallar Vadisi'nde Arkeolog Victor Loret tarafından keşfedilen bir mumya mezar, 'Genç Kadın' olarak adlandırdı. Daha sonra bu mumyanın, Nefertiti'ye ait olabileceği ileri sürülmüş, ancak DNA testleri bu mumyanın Tutankhamun'un annesi ve firavun Tiye ait olduğu ileri sürülüyor.

Expedition Unknown, büst ve Genç Kadın mumyasından yararlanarak, dijital ve 3B araçları kullandı ve Nefertiti'nin yüzünün kopyasını çıkardı.

Elisabeth Daynes kalıntının yüzünü taradıktan sonra 500 saat boyunca yüzü yeniden oluşturmaya çalıştı ve ortaya bir yüz çıkardı. Çalışmaya katılanlar, Nefertiti'nin böyle göründüğünü iddia ediyor.