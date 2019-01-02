Tarihte bir ilk: Güneş sistemindeki en uzak nesne görüntülendi

NASA'nın New Horizons (Yeni Ufuklar) uzay aracı güneş sistemimizin en uzağına ulaşarak, Dünya'dan yaklaşık 6 buçuk milyar kilometre uzakta bulunan Kuiper Kuşağı'ndaki Ultima Thule isimli, 16 kilometre uzunluğunda ve 40 kilometre çapındaki gökcismini yılbaşının ilk saatlerinde görüntülemeyi başardı. Ultima Thule, aynı zamanda Kuiper Kuşağı’nda insan yapımı bir uzay aracının gözlemlediği ilk gök cismi oldu.

2006 yılında yolculuğuna başlayan insansız uzay aracı New Horizons, 2007'de Jüpiter'in yakınından geçmiş, Güneş Sistemi'ni terk etmeden önce 2015 yılında Plüton'a en yakın noktadan geçerek gezegenin yapısı ve atmosferini incelemiş ve böylece Plüton'u ziyaret eden ilk insan yapımı nesne olarak kayıtlara geçmişti.

New Horizons gökcismini ziyareti sırasında 50 gigabayta yakın fotoğraf ve gözlemler elde etti, ancak uzay aracı ile Dünya arasındaki engin mesafe nedeniyle (6 buçuk milyar kilometre) araçta depolanan verilerin tümünün dünyaya ulaşması 20 Eylül'e kadar sürecek.

New Horizons'un başında bulunan bilim insanı Alan Stern, "Ultima Thule gökcisminden gelen bilgiler evrenin kökeni ve oluşumu hakkında bilgi edinmek için nadir bir fırsat sunacak." dedi.