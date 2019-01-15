Tarihte ilk kez başka bir gökcisminde bitki yetiştirildi
Çin'in ocak ayının başında Ay'ın görünmeyen yüzüne indirdiği uzay aracında bulunan bitki tohumları filizlendi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), 8 Aralık’ta dünyadan Long March-3 roketiyle fırlatılan ve 3 Ocak'ta Ay’ın görünmeyen yüzüne iniş yapan uzay aracı Chang'e-4 ile birlikte deney için gönderilen bitkilerin filizlendiğini gösteren fotoğrafları yayımladı.
Çin, gönderdiği uzay aracının en önemli nedenlerinden biri olarak açıkladığı deneyde Dünya’dan 6 canlı türünü Ay’ın öte yüzüne götürdü. Bunlar pamuk, kolza tohumu, patates, ipekböceği yumurtaları, maya ve çiçekli bir bitki türü olan fare kulağı teresi. Böylece Chang’e-4, Ay’da mini bir biyosfer oluşturdu.
Bugün biyosfer deneyinin fotoğraflarını paylaşan CNSA, bazı bitkilerin filizlendiğini görüntüledi. Çin, bu görüntülerle birlikte bir bitkiyi başka bir gökcisminde filizlendirerek tarihte bir ilki başarmış oldu.
Deneyden gelen ilk görüntü:
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.