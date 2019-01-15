Tarihte ilk kez başka bir gökcisminde bitki yetiştirildi

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), 8 Aralık’ta dünyadan Long March-3 roketiyle fırlatılan ve 3 Ocak'ta Ay’ın görünmeyen yüzüne iniş yapan uzay aracı Chang'e-4 ile birlikte deney için gönderilen bitkilerin filizlendiğini gösteren fotoğrafları yayımladı.

Çin, gönderdiği uzay aracının en önemli nedenlerinden biri olarak açıkladığı deneyde Dünya’dan 6 canlı türünü Ay’ın öte yüzüne götürdü. Bunlar pamuk, kolza tohumu, patates, ipekböceği yumurtaları, maya ve çiçekli bir bitki türü olan fare kulağı teresi. Böylece Chang’e-4, Ay’da mini bir biyosfer oluşturdu.

Bugün biyosfer deneyinin fotoğraflarını paylaşan CNSA, bazı bitkilerin filizlendiğini görüntüledi. Çin, bu görüntülerle birlikte bir bitkiyi başka bir gökcisminde filizlendirerek tarihte bir ilki başarmış oldu.