Tarım alanları ZİHA'lara emanet

İdil ilçesi Kurtuluş köyündeki çiftçilerden Mehmet Nuri Genç, AA muhabirine, kiraladıkları ZİHA ile buğday ekili alanlarda süneyle mücadele çalışması kapsamında ilaçlama yaptıklarını söyledi.

Daha önce ilaçlama ve gübreleme işini traktörlerin arkasına bağlanan makineyle yaptıklarını belirten Genç, "Makineyle yapılan bir ilaçlamada araç lastiklerinden dolayı, yapılan hesaplamada 100 dönümde 3 dönüm kayboluyor, tekerleklerin üzerinden geçtiği ekin ölüyor." dedi.

ZİHA'nın çiftçiye birçok avantaj sağladığını anlatan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Traktörle bir günde 300 dönümde ilaçlama yapılırken, ZİHA ile 1000 dönüme kadar çıkabiliyor. Arazi sulu olduğunda traktör giremiyor ve bir hafta beklemek zorunda kalıyoruz. Bu durumda dronlu ilaçlamanın faydası çok büyük. Sulu da olsa kuru da olsa dronlu ilaçlama yapılabiliyor. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak istiyoruz. Bunun bölgemizde yaygınlaşması çiftçileri çok rahatlatacaktır. Devletimizin bunu teşvik etmesi lazım. Dron operatörü yetiştirmek için kurs açılması gerektiğine inanıyoruz. Allah'a şükür, devletimizin sağladığı huzur ve güven ortamı sayesinde her türlü tarımı yapabiliyor, teknolojik imkanları kullanabiliyoruz."

Genç, gelecek yıl köydeki çiftçilerle ortak bir ZİHA almayı planladıklarını dile getirdi.



ZİHA pilotu Süleyman Özay da 30 litre kapasiteli ZİHA ile 1 saatte 200 dönümü ilaçlama imkanı olduğunu, traktörde bu ilaçlamanın 4 saati bulduğunu bildirdi.



"ZİHA ile ilaçlamada yüzde 25-30 tasarruf oluyor." diyen Özay, çiftçilerin bu teknolojik nimetten faydalanması gerektiğini söyledi.

15 PERSONELE ZİHA EĞİTİMİ VERİLDİ

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel ise farklı alanlarda yararlanılan insansız hava araçlarının, Türkiye'de son yıllarda tarımda parsel, ürün tespiti ve sayımı, alanların ölçümü ve ürünlerin ilaçlamasında kullanıldığını belirtti.

İnsansız hava araçlarının ilaçlamada kullanımıyla iş gücünde ve enerjide tasarruf sağlandığını anlatan Demirel, şunları kaydetti:

"Ayrıca tarım araçlarıyla uygulama yapılamayacak derecede engebeli alanların da ilaçlamasını sağlıyor. Bakanlığımız, tarımsal alandaki teknolojileri yakından takip ederek, üreticilerimizin yararlanması adına bu teknolojilere hibe desteği sağlıyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında da dron alımlarına yüzde 50 hibe desteği veriliyor. Müdürlüğümüzce 15 personelimize sertifikalı ZİHA eğitimi verildi. İhtiyaç halinde göreve hazır şekilde bekletiliyor."