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Tayland, Hint-Rus ortak yapımı BrahMos süpersonik seyir füzesini satın almak istiyor

Tayland, Hindistan ve Rusya tarafından ortaklaşa geliştirilen BrahMos süpersonik seyir füzesinin ilk uluslararası müşterisi olmak istiyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Hint basınına demeç veren diplomatik bir kaynak, Tayland'ın, Hindistan ve Rusya tarafından ortaklaşa geliştirilen BrahMos süpersonik seyir füzesinin ilk uluslararası müşterisi olmak istediğini bildirdi.
 
The Hindu'ya konuşan ismi verilmeyen Hindistanlı diplomatik kaynak, "Müzakereler devam ediyor. Bu yıl gerçekleşmeyebilir, ancak büyük olasılıkla gelecek yıl sözleşme imzalanacak." ifadesini kullandı.
 
Rus kaynaklar BrahMos cruise füzesinin, sınıfında dünyanın en iyi füzesi olduğunu, menzilinin 400 kilometreyi geçtiğini, hedefi vurmada son derece hassas olduğunu ve düşmanın bölgeden kaçamayacak kadar hızlı bir şekilde hedefine ulaştığını iddia söylüyor.
 
Kullanımı son derece basit olan füze, 10 metrelik yüksekliğe kadar füze savunma sistemlerini etkili bir şekilde aşıyor ve kinetik enerji sayesinde büyük bir imha gücüne sahip.
 
SES HIZININ ÜÇ KATINA ÇIKABİLİYOR
 
Ses hızının üç katına çıkan BrahMos füzesi, olası rakiplerini çok geride bırakıyor, aynı zamanda tasarımcılar, füzeyi daha hızlı ve daha akıllı hale getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
 
1998’de kurulan BrahMos Aerospace şirketinin yüzde 50,5 hissesi Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı’na, yüzde 49,5’i ise Rus bilim-üretim şirketi Maşinostroenie’ye ait. Merkez ofisi Hindistan’da bulunan şirketin uzun süreyi kapsayan sipariş portföyü bulunuyor.
 
BrahMos Aerospace ürünleri hem Hindistan’da, hem de Rusya’da gerçekleşiyor. Üretim zincirinde her iki ülkeden onlarca şirket yer alıyor. Füzede Avrupa Birliği’nde üretilen parçaların kullanılmıyor olması da önemli bir husus. Şirket bünyesinde oluşturulan kalite sisteminde işveren, geliştirme sürecinin başlangıcından test işlemlerinin sonuna kadar projeyi takip edebiliyor.

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