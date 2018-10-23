Tayvan, ilk F-16V uçağına kavuştu

Bulunduğu konum itibariyle savunma alanına ciddi bütçeler ayıran ve Taipei yönetimi, envanterindeki 144 adet F-16 A/B Fighting Falcon uçağını F-16V seviyesine yükseltme kararı almıştı. Bu program için toplam 4,56 milyar Amerikan Doları bütçe ayıran ülke, modernizasyon ile hava gücünü önemli ölçüde güçlendirmiş oldu. Her yıl 25 ila 28 adet F-16’nın modernize edilmesi planlanırken programın 2023 yılında nihayete ermesi planlanıyor.