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Tayvan, ilk F-16V uçağına kavuştu

Tayvan merkezli Aerospace Industrial Development Corp, Tayvan Hava Kuvvetleri’ne ilk F-16V seviyesine modernize edilmiş platformu geçtiğimiz günlerde teslim etti.

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Bulunduğu konum itibariyle savunma alanına ciddi bütçeler ayıran ve Taipei yönetimi, envanterindeki 144 adet F-16 A/B Fighting Falcon uçağını F-16V seviyesine yükseltme kararı almıştı. Bu program için toplam 4,56 milyar Amerikan Doları bütçe ayıran ülke, modernizasyon ile hava gücünü önemli ölçüde güçlendirmiş oldu. Her yıl 25 ila 28 adet F-16’nın modernize edilmesi planlanırken programın 2023 yılında nihayete ermesi planlanıyor.

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