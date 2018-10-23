Tayvan, ilk F-16V uçağına kavuştu
Tayvan merkezli Aerospace Industrial Development Corp, Tayvan Hava Kuvvetleri’ne ilk F-16V seviyesine modernize edilmiş platformu geçtiğimiz günlerde teslim etti.
Bulunduğu konum itibariyle savunma alanına ciddi bütçeler ayıran ve Taipei yönetimi, envanterindeki 144 adet F-16 A/B Fighting Falcon uçağını F-16V seviyesine yükseltme kararı almıştı. Bu program için toplam 4,56 milyar Amerikan Doları bütçe ayıran ülke, modernizasyon ile hava gücünü önemli ölçüde güçlendirmiş oldu. Her yıl 25 ila 28 adet F-16’nın modernize edilmesi planlanırken programın 2023 yılında nihayete ermesi planlanıyor.
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