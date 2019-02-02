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TBMM’de Matrix teknolojisi

TBMM, global tehdit siber saldırılara karşı, ileri teknolojinin kullanıldığı ve beyaz hackerların görev yaptığı siber güvenlik duvarı oluşturdu. Bodrum katına Wideo Wall sistemi kuruldu.

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Meclis Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından TBMM ana binasının bodrum katında kurulan Siber Güvenlik Merkezi’nde, olası saldırılara anında müdahale edecek sistem devreye girdi. 7/24 görev yapan beyaz hackerların aldığı önlemler şunlar: 

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI: Kurumsal Güvenlik Duvarı (Firewall) sistemi, yüksek performanslı cihazlarla yenilendi. Log ve raporlama sistemleri geliştirildi. Bilişim Ana Omurga yazılımları güncellendi. İleri seviye tehdit analiz sistemi kuruldu.

E-POSTA SİSTEMİ YURTDIŞINA KAPATILDI: Yurtdışından e-posta sistemine bağlanması gereken kullanıcılar için, sistemden bağımsız güvenli erişim alt yapısı kuruldu. Sunucu depolama altyapısı yenilendi. Veri tabanı aktif yedekli yapıya taşındı.

TEHDİT ANALİZ SİSTEMİ: Normal olmayan aktivitelerinin takibi ve denetimi için İleri Seviye Tehdit Analiz Sistemleri kuruldu. Kurumsal kullanıcıya şifre getirildi.

MİSAFİRLER İÇİN KABLOSUZ İNTERNET: Doğrulama sayfası yapılandırıldı, SMS girişi sağlandı.

Kimliğe şifre, internete kapalı devre

ANTİVİRÜS ENTEGRASYONU:  Tüm bilgisayarlara ileri seviye Antivirus Sistemi entegre edildi. Sunucu ve servislerin güvenlik ve yedekliliğini sağlamak amacıyla kullanılan Web Uygulama Güvenliği ve Yük Dengeleyici cihazları yedekli yapıda yenilendi.

KAPALI DEVRE İNTERNET: TBMM’ye bağlı dış lokasyonların kurum kaynaklarına güvenli şekilde erişebilmesi için noktadan noktaya çalışan data devreleri Kurumsal Güvenlik Sistemlerinde sonlandırılarak devreye alındı, kablosuz erişim cihazları kuruldu.  

SKYPE BUSINESS AÇILDI: TBMM TV Yayını; tüm cep telefonları ve bilgisayarlarda izlenebilir hâle getirildi. “SKYPE For Business” kullanıma açıldı. Kurum kimlik kartları şifrelendi. 

(Akşam)

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