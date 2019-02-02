TBMM’de Matrix teknolojisi
TBMM, global tehdit siber saldırılara karşı, ileri teknolojinin kullanıldığı ve beyaz hackerların görev yaptığı siber güvenlik duvarı oluşturdu. Bodrum katına Wideo Wall sistemi kuruldu.
Meclis Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından TBMM ana binasının bodrum katında kurulan Siber Güvenlik Merkezi’nde, olası saldırılara anında müdahale edecek sistem devreye girdi. 7/24 görev yapan beyaz hackerların aldığı önlemler şunlar:
KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI: Kurumsal Güvenlik Duvarı (Firewall) sistemi, yüksek performanslı cihazlarla yenilendi. Log ve raporlama sistemleri geliştirildi. Bilişim Ana Omurga yazılımları güncellendi. İleri seviye tehdit analiz sistemi kuruldu.
E-POSTA SİSTEMİ YURTDIŞINA KAPATILDI: Yurtdışından e-posta sistemine bağlanması gereken kullanıcılar için, sistemden bağımsız güvenli erişim alt yapısı kuruldu. Sunucu depolama altyapısı yenilendi. Veri tabanı aktif yedekli yapıya taşındı.
TEHDİT ANALİZ SİSTEMİ: Normal olmayan aktivitelerinin takibi ve denetimi için İleri Seviye Tehdit Analiz Sistemleri kuruldu. Kurumsal kullanıcıya şifre getirildi.
MİSAFİRLER İÇİN KABLOSUZ İNTERNET: Doğrulama sayfası yapılandırıldı, SMS girişi sağlandı.
Kimliğe şifre, internete kapalı devre
ANTİVİRÜS ENTEGRASYONU: Tüm bilgisayarlara ileri seviye Antivirus Sistemi entegre edildi. Sunucu ve servislerin güvenlik ve yedekliliğini sağlamak amacıyla kullanılan Web Uygulama Güvenliği ve Yük Dengeleyici cihazları yedekli yapıda yenilendi.
KAPALI DEVRE İNTERNET: TBMM’ye bağlı dış lokasyonların kurum kaynaklarına güvenli şekilde erişebilmesi için noktadan noktaya çalışan data devreleri Kurumsal Güvenlik Sistemlerinde sonlandırılarak devreye alındı, kablosuz erişim cihazları kuruldu.
SKYPE BUSINESS AÇILDI: TBMM TV Yayını; tüm cep telefonları ve bilgisayarlarda izlenebilir hâle getirildi. “SKYPE For Business” kullanıma açıldı. Kurum kimlik kartları şifrelendi.
(Akşam)
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