TEI Genel Müdürü Akşit: Türkiye, en kritik parçayı üretebilen 4 ülkeden biri

AA 15 Mart 2021 Pazartesi 13:18 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 13:18

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından 20 yılı aşkın süredir yapılan ve Türkiye'de 2006'dan bu yana gerçekleştirilen "Best Employers" (En İyi İşverenler) araştırmasında "En İyi İş Yeri" ödülünü aldı.

Aynı değerlendirmede 3 yıl üst üste "Çalışan Bağlılığı Özel Başarı Ödülü"nü kazanan şirketin, devamında bu sene tüm kategorilerde en üst klasman olan ödüle layık görülmesiyle ilgili fabrika üretim sahasında basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, son 5 yılda çalışan memnuniyetinin yüzde 56'dan yüzde 89'a, çalışan bağlılığının da yüzde 78'e yükseldiğini bildirdi.

TEI gibi imalatla uğraşan, vardiyası ve mavi yakalı personel oranı yüksek bir iş yerinde bu rakamlara ulaşmanın zor olduğunu vurgulayan Akşit, şöyle devam etti:

"Bütün kategorilerde en iyi iş yeri şartlarını sağlamak... Bu, şirket tarihinde bir ilk. Allah'a şükür çalışanlarımızla, onların isteklerini dinleyerek, yönetim olarak elimizden geldiği kadar çalışma ortamını çalışanlarımızı mutlu edecek şekilde düzenledik. Bunların arasında çalışma düzeninden yemeğe, servise, her şeye kadar elimizden geldiği kadarıyla çalışanlarımızı dinleyerek güzel bir ortam oluşturmaya çalıştık. Bu çalışmalarımızın da meyvelerini bu yıl bütün kategorilerde en iyi işveren sınıfına girerek Türkiye'de en iyi iş yeri olarak ödüllendirildik. Bundan büyük gurur duyuyoruz. Zirveye gelmek zor, zirvede durmak daha zor."

- 11 MOTORDAN 6'SININ SERİ ÜRETİMİNE GEÇİLDİ

Akşit, son 7 yılda 10 milli, bir de yerli motor geliştirdiklerini, üretip çalıştırdıklarını dile getirdi.

Bunların her birinin ayrı süreçlerinin olduğunu anlatan Akşit, "Bu 11 motordan 10 motor yerli ve milli, 1'ine de milli diyoruz. O biri nedir? O da yerli kara şahinlerin T700 motoru. 2000 beygirlik helikopter motoru. Onun da Türkiye'de yerli olarak üretimini seri imalatla yapıyoruz. Her hafta bir tane çıkacak şekilde seri imalat yapıyoruz. Buna yerli diyoruz çünkü bunun tasarımı bize ait değil, lisanslı üretim." dedi.

Akşit, diğer 10 milli motorun tasarım, geliştirme, mühendislik, teknisyenlik, testler, üretim dahil her aşamasının kendilerine ait olduğunu belirtti.

Bunlardan 5'i ile yerli olarak nitelendirdikleri motorun seri üretiminin sürdüğünü bildiren Akşit, şunları kaydetti:

"Seri imalata geçen motor sayımızı artırmak için uğraşıyoruz. Teslimini yaptığımız milli helikopter motorumuzun olgunlaştırma testleri ve entegrasyonu ile TAI uğraşırken biz de olgunlaştırma ve ömür testlerine devam ediyoruz. Bunu hızlı yapabilmek için elimizde 5 motorumuz daha olacak. Şu anda 2'sini ürettik, 3'üncüsü de bitmek üzere. Bunları paralel testlere sokuyoruz ve hızlı bir şekilde ömür ve yorulma testlerini yaparak seri imalata geçmeyi hedefliyoruz."

Mahmut Faruk Akşit, bu yıl hedeflerinden birinin, milli projelerde hızlı bir şekilde yol almak olduğuna dikkati çekti.

Uluslararası projelerde kendi kalitelerinde üretim yapan, rekabetçi fiyatları ve zamanında teslim gibi kriterlerin hepsini bir arada sağlayabilen dünyada fazla şirket bulunmadığını söyleyen Akşit, "Önceki 2 yılda da peş peşe uçak motorları sektöründe dünya genelinde en iyi tedarikçi seçilmiştik. Bu kabiliyetlerimizi kullanarak Kovid-19'dan doğan darboğazı hızlı bir şekilde açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

- "UÇAK MOTORUNUN EN KRİTİK PARÇALARINDAN BİRİNİ YAPABİLEN 4 ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Basın toplantısının ardından gazetecilere fabrikayı gezdiren Akşit, yapım aşamasındaki uçak motorunun en kritik dönen parçalarından "blisk"i üretebilen 4 ülkeden birinin Türkiye olduğu bilgisini verdi.

Akşit, "Geliştirdiğimiz süreçlerle bunu en hızlı biz işliyoruz. Daha önce işleme süresi 200 saatin üzerindeydi. Şu anda 100 saatin altına indik." dedi.