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Bilim-Teknoloji

TEI-PD170 35 saatlik uçuşla rekor kırdı

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki önde gelen şirketlerinden TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından tasarlanan ve üretilen turbodizel havacılık motoru TEI-PD170'in, kesintisiz 35 saatlik uçuşla rekor kırdığı bildirildi.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
TEI-PD170 35 saatlik uçuşla rekor kırdı
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TEI'den yapılan açıklamaya göre, TEI-PD170'in AKSUNGUR İHA'sıyla gerçekleştirdiği kesintisiz 35 saatlik uçuş, "milli havacılık motoruyla ulaşılan en uzun uçuş süresi" olarak kayıtlara geçti.

TEI-PD170 motoru, AKSUNGUR ile önceki uçuşlarında 30 bin feet irtifayı geçerek bu alanda da bir rekor kırmıştı.

TEI'nin milli motoru TEI-PD170 bulunan AKSUNGUR, Ankara'dan havalanıp Çiğli Havaalanı'na giderek Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'te katılımcıları selamlayacak.

  • TEI-PD170
  • havacılık motoru
  • rekor kırma

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