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Bilim-Teknoloji

TEI, TEKNOFEST 2023'te kendinden söz ettirecek

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), geliştirdiği motorları Ankara'daki TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST 2023) ziyaretçilerle buluşturacak.

AA29 Ağustos 2023 Salı 10:39 - Güncelleme:
TEI, TEKNOFEST 2023'te kendinden söz ettirecek
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TEI'den yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos-3 Eylül'de Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleşecek TEKNOFEST 2023'te TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin, yerli ve milli platformları göklerle buluşturan motorlarını sergileyeceği belirtildi.

Türkiye'nin en güçlü milli havacılık motor ailesi TEI-TF6000/TEI-TF10000'in üretilen parçalarının da ilk defa ziyaretçilerin ilgisine sunulacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TEI fuarda, milli havacılık motorları başta olmak üzere tüm faaliyet alanlarındaki kabiliyetlerini sergileyecek. Türkiye'nin havacılık serüvenine ilkleri kazandıran gaz türbinli ve pistonlu motorlar da teknoloji severlerle buluşacak. TEI, Türkiye'de yerli imkanlarla üretilen ilk helikopter motoru T700-TEI-701D'yi sergilerken, dünyanın en çok tercih edilen sivil havacılık motoru LEAP için ürettiği parçaları da ziyaretçilerin beğenisine sunacak."

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