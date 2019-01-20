TEKNOFEST 2019'un teknoloji yarışmaları başvuruları başladı

İlki 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin ikincisi için hazırlıklar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ''Ayakları yere basmayan festival'' sloganıyla yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan organizasyonun 2019 Teknoloji yarışmaları başvuruları başladı.

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, başvuruların başladığı bilgisini sosyal medya hesabından duyurdu. Bayraktar paylaşımında, ''#TEKNOFEST 2019 Teknoloji Yarışmaları başvuruları açıldı!'' ifadelerine yer verdi.

TEKNOFEST 2018'de, 550 bin katılımcıyla dünyadaki benzer festivaller arasında rekor kırdı

2 milyon TL'ye varan ödül

Birçok alanda yapılacak yarışmalarla ilgili bilgi veren Bayraktar, yarışmaların ödüllerininin 2 milyon lirayı bulacağını duyurdu. Bayraktar, ''Yapay Zeka’dan Uçan Araba’ya; Otonom Sistemler’den Uzay Teknolojileri’ne birçok farklı alanda toplam ödülü 2 Milyon TL’ye varan yarışmalara başvuruyu kaçırma!'' dedi.

TEKNOFEST

Türkiye’de ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in ilki 2018 yılında İstabul Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Katılımın ücretsiz olduğu festivalde havacılık ve uzay sanayisine yönelik çok sayıda araç ve ürün sergilendi. Milli teknolojiler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sanal gerçeklik uygulamasıyla yakından görüldü. Askeri ve sivil katılımcı firmalarının stantları, hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede, gün boyunca performanslar ve yarışmalar, katılımcı firmaların stantlarında ziyaretçilere bilgilendirmelerin yanında birçok deneyim fırsatı sundu. Etkinlik alanında sergilenen hava araçları özellikle öğrencilerin ilgi odağı olurken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri tip nakliye uçağına yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, uçağın içini gezerek fotoğraf çekildi.

Katılımın ücretsiz olduğu festivalde havacılık ve uzay sanayisine yönelik çok sayıda araç ve ürün sergilendi. Milli teknolojiler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sanal gerçeklik uygulamasıyla yakından görüldü. Askeri ve sivil katılımcı firmalarının stantları, hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede, gün boyunca performanslar ve yarışmalar, katılımcı firmaların stantlarında ziyaretçilere bilgilendirmelerin yanında birçok deneyim fırsatı sundu. Etkinlik alanında sergilenen hava araçları özellikle öğrencilerin ilgi odağı olurken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri tip nakliye uçağına yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, uçağın içini gezerek fotoğraf çekildi.

Türk Yıldızları, Solo Türk, paraşüt timi, 129 ATAK helikopteri, TB2 silahlı İHA ve Türkiye'nin ilk profesyonel milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün akrobasi gösterileri hayranlıkla izlendi. Gökyüzünde harmandalı yapan ATAK helikopterleri büyük alkış aldı. Coşku, heyecan ve adrenalin festival boyunca devam etti. Festivalde vatandaşlar, havada serbest uçuş deneyimi yaşatan dikey rüzgar tüneli platformuna da büyük ilgi gösterdi. AK Parti Milletvekili ve milli yarışçı Kenan Sofuoğlu'nun motosikletiyle Formula 1 aracı, spor araç, Solo Türk F-16 uçağına karşı yarışması da büyük ilgi gördü.

Festival kapsamında Dünya Drone Şampiyonası, Hack İstanbul Siber Güvenlik Yarışması, Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, dünyanın en hızlı 7 aracının yarıştığı "Yarışların Yarışı", nefes kesen jet uçak, helikopter ve akrobasi gösterileri, THY seyahat hackatonu, planetaryum, paraşüt atlayışları, hava araçları sergisi, simülasyon uygulamaları, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler düzenlendi.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle düzenlenen festivalde, İstanbul Liselerarası Model Uçak Yarışması'nda liseli öğrencilerin tasarladığı model uçaklar İstanbul yeni havalimanının semalarında süzüldü. Drone şampiyonasının finalleri de katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Festivalde 14 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına özellikle gençler büyük ilgi gösterdi. 750'den fazla takım, 2 binden fazla yarışmacının katıldığı teknoloji yarışmalarında gençler büyük başarı sergiledi. Yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ve dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar birlikte verdi.

Dünyadaki en hızlı araçların yarıştığı festivale özellikle gençler ve teknoloji tutkunları büyük ilgi gösterdi. 42 ilden 10 bin genç ve binlerce İstanbullunun katıldığı festivalin ziyaretçileri arasında kundaktaki bebekten yaşlılara kadar yüz binlerce vatandaş yer aldı.

TEKNOFEST, 2019'da da ''Ayakları yere basmayan tek festival'' sloganıyla dolu dolu geçecek. İşte TEKNOFEST 2019'un programı: