TEKNOFEST 2023 başvuruları devam ediyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, ileri teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.

Denizli İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Sefa Göklap, yarışmanın bu yılki müracaatlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST, çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları, hava araçları sergisi, hava gösterileri, teknoloji firmalarının tanıtım yaptığı fuarlar, bilim söyleşileri, girişim zirvesi ve birçok sosyal etkinliğe aynı anda ev sahipliği yapmasıyla öne çıkan ve bu yönüyle dünyadaki diğer festivallerden ayrılan tek festivaldir. TEKNOFEST teknoloji yarışmaları roketlerden otonom sürüş sistemlerine, insansız hava araçlarından sualtı sistemlerine, hyperloop geliştirmeden çip tasarımına kadar teknolojinin birçok gelişen alanında gerçekleştirilmektedir. Düzenlenen teknoloji yarışmalarında farklı ülkelerden katılımcılar birbirleriyle rekabet etme ve yarışma şansı bulmaktadır. 7'den 70'e herkese açık olan bu etkinlikler, birçok yabancı misyon temsilcileri ve heyetler tarafından ziyaret edilmektedir. Bu platform, gerek ulusal gerekse küresel anlamda savunma, havacılık ve uzay sanayilerinde işbirliklerinin tesis edilebilmesine imkân sunmaktadır. 30 Nisan-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, teknoloji yarışmaları ile Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin dört bir yanında coşkuyla düzenlenecek kutlamalara farklı bir heyecan ve deneyim katacaktır. TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022 olup yarışmalara ilişkin detaylı bilgilere https://teknofest.org/tr/competitions/ adresinden erişilebilmektedir" dedi.