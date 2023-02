TEKNOFEST 2023 için hazırlıklar tamamlandı

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla teknoloji geliştiren bir Türkiye için altı yıldır düzenlenen TEKNOFEST 2023 bu yıl üç büyük şehirde yine milyonlarla buluşacak. TEKNOFEST 2023 Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 118 kurumla birlikte gerçekleştiriliyor.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA TEKNOFEST COŞKUSU ÜÇE KATLANIYOR



Festival coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenerek bu yıl coşkuyu üçe katlıyor. Yine yeniden milyonları buluşturacak olan TEKNOFEST 2023 #sengeleceksindiye etiketiyle 16-19 Mart tarihlerinde İzmir'de, 27 Nisan-01 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da ve 30 Ağustos-03 Eylül tarihlerinde ise Ankara'da gerçekleşecek.

TOPLAM ÖDÜL 13 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE



Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023'te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor. Festival coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST'teki yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği veriliyor.

Her yıl büyümeye, gücüne güç katmaya devam eden; dünyaca ünlü isimlerin konuk olduğu teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, ödül törenleri, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dopdolu, coşku ve heyecanın bir an olsun eksilmediği, Türkiye'nin festivali TEKNOFEST'in 2023 yolculuğu için her şey hazırlıklar tamamlandı.