TEKNOFEST Akdeniz'de ''HackMasters Yarışması'' başladı

Anadolu Ajansının medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali, üçüncü gününde ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TEKNOFEST kapsamında bu yıl yapay zekanın güvenliği temasıyla düzenlenen "HackMasters Yarışması", biri Azerbaycan'dan olmak üzere 10 takımın katılımıyla gerçekleşiyor.

Yarışmanın startını, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan verdi.

- "SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZ İÇİN EN ÖNEMLİ ALANLARDAN BİRİSİ"



Elvan Kuzucu Hıdır, yarışmanın açılışında yaptığı konuşmada, siber güvenlik yarışmasında final heyecanına şahitlik ettiklerini söyledi.

TEKNOFEST'in bu yıl 49 farklı kategoride gerçekleştirildiğini belirten Hıdır, "Bu yarışmalarımıza 1,6 milyondan fazla yarışmacımız başvuru yaptı. Bu yılın teması yapay zeka, büyük dil modelleri, kuantum, nükleer enerji gibi kritik teknoloji alanlarında önemli yarışmalar yapılıyor. Bu yıl HackMasters da yapay zeka temasıyla düzenleniyor. Burada belirli görevleri gerçekleştirecekler. İlk 3'e kalan ekiplerimizi içeride zorlu görevler bekliyor. Siber güvenlik ülkemiz için en önemli alanlardan birisi. Geliştirmiş olduğumuz teknoloji ve sistemlerin siber güvenlik alanında çalışabiliyor olması çok önemli. Dolayısıyla burada gençlerimiz yazılım alanında da önemli çalışmalara öncülük ediyor olacaklar." diye konuştu.

Teknoloji yarışmalarının TEKNOFEST'in kalbi olduğunu belirten Hıdır, burada yetişen gençlerin ülkenin kritik teknoloji alanlarındaki insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Bu yıl farklı teknoloji alanlarında yarışmaların yapıldığına dikkati çeken Hıdır, şöyle konuştu:

"Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz kuantum teknolojileri üzerine bir yarışmamız var. Bu alanda ülkemizde de önemli merkezler, üsler kurulması kararları çıktı. Bu merkezlerle görev alacak gençlerimiz teknoloji yarışmalarında yetişiyor olacak. Bunun yanı sıra girişim alanında faaliyetlerimiz ve yarışmalarımız var. Nasıl ki Baykar startup gibi başlayıp, kendi alanında dünyanın en iyi İHA ve SİHA'larını yapan önemli bir teknoloji şirketi olduysa eminiz TEKNOFEST'te yetişen yüzlerce, binlerce gencimiz kritik alanlarda kendi girişimlerini kuracaklar. Ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh olma yolunda önemli adımlar atacak, önemli noktalara getirecekler."

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan ise yarışmaya bu yıl 39 ülkeden 2 bin 250 bireysel başvuru yapıldığını dile getirdi.

Tancan, bine yakın takımın arasından ilk 10'a kalarak finalde yarışan ekipleri tebrik ederek, "Teknik komite sizler için yine heyecan dolu, kaliteli bir yarışma senaryosu içeriği hazırladı. Ana temamız bu sene TEKNOFEST Akdeniz'in ana temasıyla uyumlu olarak yapay zekanın güvenliği olarak belirlendi. Teknik komite final için kurgusal bir teknoloji şirketi oluşturdu ve bu şirketin yapay zeka uygulaması size yarışma boyunca rehberlik edecek, takip etmenizi tavsiye ederim. Heyecanlı ve sürprizlerin olduğu bir yarışma bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.