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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST Akdeniz'in tarihleri açıklandı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 7. yılında 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana'da gerçekleştirilecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı ) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST'e tarihi ve zengin kültürel mirası, lezzetli mutfağı ve sıcakkanlı insanlarıyla Adana ev sahipliği yapacak.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 14:51 - Güncelleme:
TEKNOFEST Akdeniz'in tarihleri açıklandı
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TEKNOFEST 2024'e adım adım yaklaşırken, Milli Teknoloji Hamlesi meşalesini Türkiye'nin her noktasına ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Merakla beklenen o an geldi çattı. TEKNOFEST 2024, 2- 6 Ekim tarihlerinde Adana'da Şakirpaşa Havalimanında gerçekleşecek. TEKNOFEST'te hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, paydaş ve sponsor markalara ait etkinlik stantları, sergiler, gösteriler, konserler gibi birbirinden farklı etkinlikler olacak.

Teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve "Teknoloji Geliştiren ve Üreten Bir Türkiye" hedefiyle Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST'te yarışmacılara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST 2024 kapsamında 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına bu yıl başvuruda bulunan 788 bin 161 takım ve 1 milyon 600 binden fazla yarışmacı en iyisi olmak için mücadele edecek.

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