TEKNOFEST coşkusu Cumhuriyetin 100. yılında Ankara ve İzmir'le devam ediyor

Cumhuriyetin 100. yılında ülkemizin üç büyük şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan festivalin ikinci durağı başkent Ankara olacak. Festival Ankara'da 30 Ağustos – 3 Eylül 2023, Ege'nin incisi İzmir'de ise 27 Eylül–1 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Tam bağımsız bir Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST Ankara ve İzmir'de coşkuyu, heyecanı yine göklere taşıyacak. Teknoloji yarışmaları, girişim programı, nefes kesen hava gösterileri, ödül törenleri, sahne senin etkinliği, bilim şovları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne oyunları, çocuklara yaşatılan özel uçuş deneyimleri, hepsi birbirinden güzel etkinlikleri ile ziyaretçilerine bilim, teknoloji ve uzayla dopdolu unutulmaz bir serüven yaşatan TEKNOFEST; Ankara'da Etimesgut Havalimanında, İzmir'de ise Çiğli Havalimanında yine heyecan ve gurur dolu günler yaşatacak. Düzenlenmeye başladığı 2018 yılından bu yana her yıl kendi rekorunu kırarak yolculuğuna devam eden TEKNOFEST, Ankara ve İzmir'de "sen geleceksin" diye yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor.



Teknoloji geliştiren bir Türkiye için ülkemizin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 117 kurumla birlikte gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023 İstanbul'da bu yıl 130 katılımcı ve 19 sponsor firma yer aldı.

333 BİNDEN FAZLA TAKIM 1 MİLYONDAN FAZLA YARIŞMACI TEKNOFEST'TE YERİNİ ALDI



Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için festival kapsamında düzenlenen "Teknoloji Yarışmaları" 41 ana yarışma-102 farklı kategoride düzenlendi. TEKNOFEST 2023 Teknoloji Yarışmalarına bu yıl 333 binden fazla takım 1 milyondan fazla yarışmacı başvuruda bulundu. Gençlere 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verildi. Yarışmalarda dereceye giren gençler TEKNOFEST sahnesinde ödüllerini aldılar.

Teknoloji Yarışmalarına:

* 2018 yılında 4 bin 333 takım, 20 bin yarışmacı

* 2019 yılında 17 bin 373 takım , 50 bin yarışmacı

* 2020 yılında 20 bin 197 takım, 100 bin yarışmacı

* 2021 yılında 45 bin takım, 200 bin yarışmacı

* 2022 yılında 154 bin 034 takım, 600 bin yarışmacı

* 2023 yılında 333 binden fazla takım, 1 milyondan fazla yarışmacı başvuruda bulundu.

www.teknofest.org

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