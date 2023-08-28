TEKNOFEST coşkusu Cumhuriyetin 100. yılında Ankara'da başlıyor…

İlki 2018 yılında gerçekleşen ve bu sene yurt içinde 7'ncisi, toplamda 8'ncisi gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde ülkemizin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla birlikte düzenleniyor.
Teknoloji ve girişim yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Güneş Gözlem Etkinliği, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, Pedallı Uçuş Etkinliği, Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" Sergisi, Sahne Senin Etkinliği, Mazhar Alanson konseri, bu sene ilk defa düzenlenen TEKNOFEST Keşif Oyunu ve daha birçok aktivite ile dolu dolu bir festival ziyaretçilerine yine heyecan ve gurur dolu günler yaşatacak.
Her sene olduğu gibi TEKNOFEST 2023 Ankara'da da tanıtım ve etkinlik stantları yer alacak. 103 Paydaş Kurum ve 16 Sponsor, 11 sektörden 90 Firma, 41 Food Court katılımcısı olmak üzere 131 katılımcı firma tarafından açılacak 158 stant ile beraber toplam 261 stant 215.000 metrekare alana kurulan festivalde yerini alacak. Stantlarda düzenlenecek 400'den fazla stant etkinliği öğrenciler ve gençlerle buluşacak.
Bir TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileri ile bu sene de herkesin gözü yükseklerde olacak. Yerli ve milli üretim hava araçlarımızdan Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak Helikopteri ve Anka TEKNOFEST semalarında gösteri yapacak.
TEKNOFEST 2023'ün ikinci ve üçüncü durakları olan Ankara ve İzmir'de bu sene ilk defa, TEKNOFEST Yarışmalarına başvuru yapan takım üyelerinin projelerini girişime dönüştürmesi, girişime dönüşenlerin büyümesi ve bu sayede ülkemizin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenleniyor.
Yerli olarak geliştirilen Deneyap Kart'ın proje portföyünü genişletmek, proje üretkenliğini yüksek teknoloji tutkunlarıyla buluşturmak amacıyla düzenlenen Deneyap Kart Robolig Yarışması da ilk kez TEKNOFEST Ankara'da hayata geçiriliyor. TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında toplam 7 Milyon TL'den fazla ve Deneyap Kart Robolig Yarışması kapsamında ise toplam 270 Bin TL ödül sahiplerini bekliyor olacak.
10 farklı kategoride düzenlenen TEKNOFEST Girişim Yarışmasına 2.419 takım ve 8.945 yarışmacı başvurusu; Deneyap Kart Robolig Yarışmasına ise 1.276 takım ve 5.404 yarışmacı başvurusu alındı. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ni daha da ileriye taşıma hedefi ile yüzlerce gencimiz TEKNOFEST Ankara'da mücadele edecek. TEKNOFEST Girişim Yarışmasının; Eğitim Teknolojileri, Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri, Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri, Tarım Teknolojileri, Haberleşme ve İletişim Teknolojileri, Afet Yönetim Teknolojileri kategorileri Ankara'da düzenlenecek.
Girişimcilik ekosistemine katkı sağlama hedefi doğrultusunda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ana yürütücülüğünde Aralık 2023'te İstanbul'da düzenlenecek olan Take Off Girişim Zirvesi'nin ön etkinlikleri de ilk olarak TEKNOFEST Ankara'da ardından TEKNOFEST İzmir'de gerçekleşecek. Take Off Girişim Zirvesi Ön Etkinliği birincileri toplamda 2.225.000 TL nakdi ödül kazanma ve Take Off Girişim Zirvesi'ne katılma hakkı kazanacak.
TEKNOFEST 2018
2 Düzenleyici Kuruluş, 28 Paydaş Kurum
14 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması
2 Milyon ₺'den Fazla Ödül
2 Milyon ₺'den Fazla Maddi Destek
4.333 Takım Başvurusu
20.000+ Kişi Başvurusu
750+ Finalist Takım
2000+ Finalist Kişi
550.000 Festival Ziyaretçi Sayısı
TEKNOFEST 2019
2 Düzenleyici Kuruluş, 53 Paydaş Kurum
19 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması
2 Milyon ₺'den Fazla Ödül
4 Milyon ₺'den Fazla Maddi Destek
81 İl
122 Ülke
17.373 Takım Başvurusu
50.000+ Kişi Başvurusu
2.000+ Finalist Takım
10.000+ Finalist Kişi
1.720.000 Festival Ziyaretçi Sayısı
TEKNOFEST 2020
2 Düzenleyici Kuruluş, 63 Paydaş Kurum
21 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması
3 Milyon ₺'den Fazla Ödül
4 Milyon ₺'den Fazla Maddi Destek
81 İl
84 Ülke
20.197 Takım Başvurusu
100.000+ Kişi Başvurusu
1.260+ Finalist Takım
5.000+ Finalist Kişi
Pandemi sebebiyle ziyaretçiye kapalı gerçekleştirildi.
TEKNOFEST 2021
2 Düzenleyici Kuruluş, 72 Paydaş Kurum
35 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması
5 Milyon ₺'den Fazla Ödül
7 Milyon ₺'den Fazla Destek
81 İl
111 Ülke
44.912 Takım Başvurusu
200.000+ Kişi Başvurusu
2.200+ Finalist Takım
13.000+ Finalist Kişi
1.000.000 Festival Ziyaretçi Sayısı
TEKNOFEST 2022
2 Düzenleyici Kuruluş, 98 Paydaş Kurum
40 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması
7 Milyon ₺'den Fazla Ödül
22 Milyon ₺'den Fazla Maddi Destek
81 İl
107 Ülke
154.034 Takım Başvurusu
600.000+ Kişi Başvurusu
5.960+ Finalist Takım
27.000+ Finalist Yarışmacı
1.250.000 Festival Ziyaretçi Sayısı
TEKNOFEST 2023
2 Düzenleyici Kuruluş, 123 Paydaş Kurum
44 Farklı Kategoride Teknoloji Yarışması
20 Milyon ₺'den Fazla Ödül
20 Milyon ₺'den Fazla Malzeme Desteği
81 İl
100 Ülke
337.744 Takım Başvurusu
1.000.000+ Yarışmacı Başvurusu
3.000+ Finalist Takım
12.000+ Finalist Yarışmacı