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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST Girişim Programı 4. dönem başvuruları başladı

Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemine yön veren TEKNOFEST Girişim Programı, 4. dönem başvuruları başladı.

HABER MERKEZİ10 Ocak 2025 Cuma 17:14 - Güncelleme:
TEKNOFEST Girişim Programı 4. dönem başvuruları başladı
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Teknoloji odaklı projelerin sürdürülebilir ve hızlı bir şekilde ticari faaliyete dönüştürülmesinin amaçlandığı TEKNOFEST Girişim Programı'nın 4. dönem başvuruları başladı.

"HAYAL ET, GELİŞTİR, GELECEĞİ SEN İNŞA ET!"

Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemine yön veren TEKNOFEST Girişim Programı, 4. Dönem başvurularıyla kapılarını yeni girişimcilere aralıyor. Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcileri hedefleyen bu özel hızlandırma programı, projelerin sürdürülebilir ve hızlı bir şekilde ticari faaliyete dönüştürülmesini amaçlıyor.

Girişimcilerin erken aşamadan büyümeye geçişlerini destekleyen program, ihtiyaçlara özel şekillendirilmiş mentorluk, eğitimler ve yatırım fırsatlarıyla kapsamlı bir içerik sunuyor.

TEKNOFEST FİNALİSTLERİ İÇİN BÜYÜK FIRSAT

TEKNOFEST Girişim Programı, girişimcilere hızlandırma seviyesinde kapsamlı destekler sunan bir program olarak devam ediyor. 2022 yılında başlayan TEKNOFEST Girişim Programı'nın ilk üç döneminde toplam 46 girişime 9.6 Milyon TL maddi destek sağladı. TEKNOFEST Girişim Programı 4. Dönem ile birlikte, katılımcılara girişimcilik eğitimleri, mentorluk, ofis desteği, prototipleme atölyesi desteği, yatırımcı ve iş birliği görüşmeleri gibi toplamda 11 farklı destek imkanı sağlayacak. Sürecini başarıyla tamamlayan girişimcilere, 800 bin TL'ye kadar hisseye dönüştürülebilir yatırım desteği sağlamaktadır.

TEKNOFEST GİRİŞİM PROGRAMI 4. DÖNEME KİMLER BAŞVURABİLİR?

2018 yılından itibaren TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılarak finale kalmış ve bu süreçte girişimini kurmuş üniversite ve üzeri seviyedeki takımlar veya takım üyeleri başvuru yapabilir. Başvuru yapacak kişilerin, TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında finalist olma şartını taşıması zorunludur.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular, T3 KYS üzerinden alınmaktadır. Başvuru sürecine dair duyurular T3 Vakfı, T3 Girişim Merkezi, ve TEKNOFEST sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır.

Başvurular 19 Ocak 2025 saat 23.59' sona erecektir. Detaylı bilgi ve başvuru için T3 Girişim Merkezi'nin web sitesi https://t3gm.t3vakfi.org/tr ziyaret edebilirsiniz.

  • TEKNOFEST Girişim Programı
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