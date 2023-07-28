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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST Girişim Yarışması başvurusu için son 3 gün

TEKNOFEST'te, bu yıl ilk defa düzenlenen Girişim Yarışması'na başvurmak isteyenler için süre 31 Temmuz'da sona erecek.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 21:00 - Güncelleme:
TEKNOFEST Girişim Yarışması başvurusu için son 3 gün
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TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılmak isteyen adaylar, Eğitim Teknolojileri, Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri, Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri, Tarım Teknolojileri, Haberleşme ve İletişim Teknolojileri, Turizm Teknolojileri, Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri, Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri, Afet Yönetim Teknolojileri ve Engelsiz Yaşam Teknolojileri alanlarında 10 farklı temada başvuru yapabilecek.

Yarışmaya 2018-2023 yıllarında TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen yarışmalara başvurmuş lise, üniversite ve üzeri seviyedeki takımlar katılabiliyor. Yarışmada tüm temalar Ön Kuluçka ve Hızlandırma kategorilerinden oluşuyor.

Ön Kuluçka kategorisinde girişim fikri olan veya ürününü geliştirmekte olan takımlar bu kategoride değerlendirilecek. Bu aşamada girişimin kurulmuş olması veya şirketleşmiş olması şartı aranmayacak. Hızlandırma aşamasında ise projesini test edilebilir bir ürüne dönüştürmüş olan ve bu projeleri ile ilgili şirket kurmuş olan takımlar sunumları ile değerlendirilecek.

TEKNOFEST yarışmacılarının girişim ekosistemine dahil olmaları, teknoloji yarışmalarında geliştirilen projelerin ticarileştirilerek topluma kazandırılması ve de girişime dönüşen projeler ile Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlanmasının amaçlandığı yarışmada katılımcılara toplam 7 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.

  • TEKNOFEST
  • girişim yarışması
  • başvuru süresi

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