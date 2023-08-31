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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST heyecanında ikinci gün: Yüzbinler akın ediyor

Havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarını Ankara'da bir araya getiren TEKNOFEST ikinci gününde yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterileriyle devam ediyor. TEKNOFEST'e vatandaşlardan yoğun ilgi sürerken alanda çocuklar ve gençler için birçok etkinlik yer alıyor.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 11:09 - Güncelleme:
TEKNOFEST heyecanında ikinci gün: Yüzbinler akın ediyor
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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ikinci günü için kapılarını açarken gözler hava gösterilerinden yarışmalara kadar birçok etkinliğe odaklandı.

Anadolu Ajansının 8. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, ikinci gününde Etimesgut Havaalanı'nda devam ediyor.

Etkinliğin açılışı dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival, bugün "Bilim Şov", "Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu" ve "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa" etkinliklerine sahne olacak.

TEKNOFEST'te "Dı̇key Rüzgar Tünelı̇", "İklı̇m Tünelı̇", "Güneş Gözlemı̇", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Sı̇mülasyon Deneyı̇m Alanları", "Paydaş-Sponsor-Katılımcı Stant Aktı̇vı̇telerı̇", "Kara ve Hava Araçları Sergı̇sı̇", "Sıcak Hava Balonu" ve "Pedallı Uçuş Etkı̇nlı̇ğı̇" yapılacak.

Yarışmalar etkinlik süresince devam edecek. Ayrıca, festivalde hava gösterileri gerçekleştirilecek.

GÖSTERİ ATLAYIŞI YAPILDI

Program kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri paraşütçüleri, gösteri atlayışı gerçekleştirdi.

TEKNOFEST'in Ankara ayağı 3 Eylül'e kadar sürecek.

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