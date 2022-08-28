TEKNOFEST Karadeniz heyecanı yarın Samsun'da başlıyor

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile ilgili hazırlıklar tamamlandı.

Milli Mücadele'nin başladığı kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlayacak etkinlikler 4 Eylül'de sona erecek. Bu yıl festivale, 81 il ve 107 farklı ülkeden 154 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen festivale, sanatçılar, bilim insanları, bakanlar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile çok sayıda davetli katılacak.

TEKNOFEST ULUSLARARASI BİR BOYUT KAZANDI

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, teknoloji geliştiren bir Türkiye için beş yıldır düzenlenen ve beşinci yılında uluslararası bir boyut kazanan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, ülkemizin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 101 kurumla birlikte gerçekleştiriliyor.

Her yıl büyümeye, gücüne güç katmaya devam eden; dünyaca ünlü isimlerin konuk olduğu, altı gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, ödül törenleri, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dopdolu, coşku ve heyecanın bir an olsun eksilmediği TEKNOFEST'i milyonlarca kişi ziyaret ediyor.

Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel sektör firmalarının en inovatif ürünlerini sergilediği fuar alanları, gökyüzünde heyecan ve adrenalinin bir an olsun eksilmediği festivalde tamamı yerli üretim olan Milli Kanatlar'ın gösteri uçuşları, AKINCI Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Hürkuş, Atak Helikopteri, Gökbey Helikopteri, Aksungur ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile Solo Türk ve Türk Yıldızlarının muhteşem akrobasi uçuşları festival heyecanını doruklara taşıyor. Festival kapsamında düzenlenen Sahne Senin etkinliği gençlerin eğlencesine ortak olurken, eğitici atölyelerde öğrenciler; bilim, teknoloji ve uzayla dolu bir serüven yaşıyor.

TEKNOFEST KONSERLERİ İLE EĞLENCELİ SAATLER YAŞANACAK

Bu yıl festival kapsamında düzenlenen Refik Anadol "Makine Hatıraları: Uzay Sergisi", bilim şovlar, dikey rüzgar tüneli ve sanal gerçeklik tüneliyle de 6 gün boyunca ziyaretçilere dopdolu bir program sunuluyor.

Statik sergi alanında sergilenecek BAYRAKTAR MİUS Kızılelma, Hürjet, Akıncı, F-16, F-4, AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 CASA (HVKK), CN-235 CASA, ATAK – II, Hürkuş, TB-2, AB 412, ANKA, GÖKBEY, Beli 429 ve MMU'yu ziyaretçiler yakından inceleme fırsatı bulurken, TEKNOFEST Konserleri kapsamında ünlü sanatçılar Kıraç, Zara, Uğur Işılak, Resul Dindar ve İlyas Yalçıntaş ile eğlenceli saatler yaşayacak.

TOPLAM ÖDÜL 7 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE

Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için festival kapsamında düzenlenen "Teknoloji Yarışmaları" bu yıl 40 ana yarışma-99 farklı kategoride düzenlendi. Yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulundu.

TEKNOFEST teknoloji yarışmalarıyla 5. yılında da hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine sahne olmaya devam ederken ön eleme aşamasını geçen takımlara 22 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği, TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara da 7 Milyon TL'nin üzerinde ödül veriyor.

"MİLLİ KANATLAR" TEKNOFEST KARADENİZ'E RENK KATACAK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, bu yıl Samsun'da düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te uçuş gösterileri ve renkli etkinlikler gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleşecek TEKNOFEST Karadeniz'de, 360 derece uçuş deneyimi yaşatacak bir teknoloji Türk Havacılık ve Uzay Sanayii standında ilk kez yer alacak.

TEKNOFEST Azerbaycan'da ilk kez sergilenen Milli Muharip Uçak (MMU) Sanal Gerçeklik Simülatörü de Samsun'daki festivalde ziyaretçilerle buluşturulacak.

TEKNOFEST KARADENİZ'E FESTİVAL ALANINA ÖZEL ARAÇLAR ALINMAYACAK

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) alanına özel araçların alınmayacağını, vatandaşların toplu taşıma araçlarıyla götürüleceklerini bildirdi.

Festival alanına vatandaşların ring seferleriyle taşınacağını belirten Dağlı, "Festival hazırlıklarında yavaş yavaş sona gelindi. En önemli konu, Samsun ve şehir dışından vatandaşların festival alanına ulaşımıdır. Bununla ilgili bir dizi tedbir alındı. Yönlendirme çalışmaları devam ediyor." dedi.

Vatandaşların festival alanına özellikle tramvayla gelmesini isteyen Dağlı, "Tramvay son durağı TÜYAP Fuarcılık Merkezi'nin yanı. Buraya ulaşan vatandaşlarımız ring seferi yapacak otobüslerimize binecek ve festival alanına gidecekler." diye konuştu.

DÜNYANIN EN İYİ DRONE PİLOTLARI TEKNOFEST'TE YARIŞACAK

Dünyanın en iyi drone yarışı olan World Drone Cup'ın (WDC) yürütücülüğünü üstlenen STM, dünyanın en iyi drone yarışçılarını TEKNOFEST Karadeniz'de buluşturacak. WDC'de pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronelerle mücadele edecek.

Kendi ülkelerindeki yarışmalarda birinci olan drone pilotları, Samsun'da kozlarını paylaşacak. Brezilya'dan Ukrayna'ya, Amerika'dan Portekiz'e kadar 26 farklı ülkeden 32 yarışmacının yarışacağı WDC'de, birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL para ödülü verilecek. WDC'de 1. pist günü 1 Eylül Perşembe günü başlayacak ve 4 Eylül Pazar günü kupa töreniyle son bulacak.

ZİYARETÇİ KAYITLARI BAŞLADI

TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler için www.teknofest.org web sitesi üzerinden online kayıt başvuruları da başladı.

30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST Karadeniz'e ziyaretçi olarak katılmak isteyenler web sitesi üzerindeki formu eksiksiz doldurarak online kayıt yapabiliyor.

7 yaşın altındaki ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmazken, ebeveyn refakati ile festivali ziyaret edebiliyor. Web sitesinden ayrıca okullar için de kayıt başvuruları yapılabiliyor.