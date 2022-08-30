TEKNOFEST Karadeniz kapılarını ziyaretçilere açtı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı.

Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.

Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.

Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak.

TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler, girişte yoğunluk oluşturdu.

İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI "BAYRAKTAR KIZILELMA" TEKNOFEST KARADENİZ'DE SERGİLENİYOR



Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma", TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor.

Sabah erken saatlerden itibaren ziyaretçi kabul etmeye başlayan TEKNOFEST KARADENİZ'de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" da sergileniyor.

Bayraktar Kızılelma'yı yakından görmek isteyen ziyaretçiler, yoğunluk oluşturdu.

TRT ÇOCUK'TAN TEKNOFEST 2022'YE ÖZEL İÇERİK



TRT'den yapılan açıklamaya göre, çizgi filmin karakteri Aslan'ın TEKNOFEST maceralarını ekrana getirecek özel bölüm bugünden itibaren TRT Çocuk ekranında olacak.

Bölümde, Aslan ve arkadaşları dünyada ilk kez düzenlenen "dikey roket iniş yarışması" için tasarladıkları roketle festivale katılacak.

Özel bölüm, 4 Eylül'e kadar TRT Çocuk ekranında olacak.

- DİKEY İNİŞLİ ROKETLER YARIŞIYOR



TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan ve arkadaşları, TEKNOFEST 2022'deki "dikey inişli roket yarışması" için hazırlanacak. Dünyada ilk kez düzenlenen yarışma için bir roket tasarlayan Aslan ve arkadaşları, TEKNOFEST'in Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'da yapılacağını öğrenerek yola çıkacak.

Geçen yıl TEKNOFEST eğitimlerine katılan kahramanlar yarışacakları roket için iş bölümü yapacak. Parçaların montajını Samsun'da yapmaya karar veren Aslan, Mehmet, Zeynep ve Eren'i büyük bir sürpriz bekleyecek.

Aslan ve arkadaşlarının eksik parçayı tamamlama ve heyecanlı yarış hikayesinin yer aldığı özel bölüm, festival boyunca TRT Çocuk'ta izleyiciyle buluşacak.