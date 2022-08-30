TEKNOFEST Karadeniz Samsun'da başladı... Selçuk Bayraktar: Ambargo sopası sallayanlar asla kazanamayacaklar

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'in açılış töreninde Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İşte zihinlerde başlayan devrim budur. Öğrenilmiş çaresizliğe, yıkıcılığa başkaldırı budur. Bu kadarı da yetmez. Gün daha fazla mücadele günüdür. 2023-2024-2025-2053 ve hatta 2071'de Teknofest'leri yapmaya devam etmeliyiz.

600 binleri aşan yarışmacı sayımız milyonları geçmeli. Yarışmalardaki fidanlar büyümeli kök salıp meyve vermeli.

2005'teki hissiyatımın bir benzerini T3 Vakfı ekibimizle Teknofest için ilk kez yola çıktığımızda yaşadım. 2018'de şantiye halindeki İstanbul Havalimanı'na jüri olarak katılmıştım. Orada bulunan SSB Başkanımız ve bugün paydaşlarımız olan bazı kurumlarımızın yöneticilerine Teknofest'i anlattığımızda çok heyecanlandılar. Daha da önemlisi aklımızda hep şu soru vardı: Acaba milletimiz Teknofest'e teveccüh gösterecek mi? İnsanlarımız akın akın Teknofest'e geldi.

Teknofest'in ilk sabahı on binlerce gencin akın akın gelmesiyle alan rüyalar alemindekine benzer bir şenlik alanına dönüştü, hayallerimiz gerçek olmuştu. Yaptığımız bu işin aynen 2005'te olduğu gibi önünün açık olduğunu hissettim.

Bilimde, kültürde, sanatta, teknolojide inovasyon ve yenilik getiremiyorsanız, durduğunuz yerde sayıyorsanız menzile varmanız asla mümkün değil.

Bu habis fikirli kişilere karşı birlikte mücadele edeceğiz. Ambargo sopası sallayanlar biz yolumuzdan dönmedikçe asla kazanamayacaklar.

Durmadan, yılmadan, asla pes etmeden tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için azimle yürüyeceğiz. Bu kutlu hedefe giden yolda kaybetmek yok. Güneş yüzlü çocukların aydınlığı balçıkla sıvanamaz. Tüm insanların onur ve barış içinde yaşadığı bir Kızılelma.

Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.

Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.

Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak.

TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler, girişte yoğunluk oluşturdu.

İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI "BAYRAKTAR KIZILELMA" TEKNOFEST KARADENİZ'DE SERGİLENİYOR



Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma", TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor.

Sabah erken saatlerden itibaren ziyaretçi kabul etmeye başlayan TEKNOFEST KARADENİZ'de yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" da sergileniyor.

Bayraktar Kızılelma'yı yakından görmek isteyen ziyaretçiler, yoğunluk oluşturdu.

TRT ÇOCUK'TAN TEKNOFEST 2022'YE ÖZEL İÇERİK



TRT'den yapılan açıklamaya göre, çizgi filmin karakteri Aslan'ın TEKNOFEST maceralarını ekrana getirecek özel bölüm bugünden itibaren TRT Çocuk ekranında olacak.

Bölümde, Aslan ve arkadaşları dünyada ilk kez düzenlenen "dikey roket iniş yarışması" için tasarladıkları roketle festivale katılacak.

Özel bölüm, 4 Eylül'e kadar TRT Çocuk ekranında olacak.

- DİKEY İNİŞLİ ROKETLER YARIŞIYOR



TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan ve arkadaşları, TEKNOFEST 2022'deki "dikey inişli roket yarışması" için hazırlanacak. Dünyada ilk kez düzenlenen yarışma için bir roket tasarlayan Aslan ve arkadaşları, TEKNOFEST'in Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'da yapılacağını öğrenerek yola çıkacak.

Geçen yıl TEKNOFEST eğitimlerine katılan kahramanlar yarışacakları roket için iş bölümü yapacak. Parçaların montajını Samsun'da yapmaya karar veren Aslan, Mehmet, Zeynep ve Eren'i büyük bir sürpriz bekleyecek.

Aslan ve arkadaşlarının eksik parçayı tamamlama ve heyecanlı yarış hikayesinin yer aldığı özel bölüm, festival boyunca TRT Çocuk'ta izleyiciyle buluşacak.

ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER TEKNOFEST İLE YOLCU TAŞIMAYA BAŞLADI



ASELSAN ve TEMSAN iş birliğiyle üretilip test sürüşleri tamamlanan lityum pilli yerli elektrikli otobüsler, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'de hizmete alındı.

Tam şarjı 15 dakikada olan elektrikli otobüsler için şehrin yedi noktasında şarj istasyonu oluşturuldu.

Samsun'un toplu taşıma hizmetlerinde fosil yakıtlı araçlar yerine kullanılacak, Türkiye'de ilk ultra hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüslerle, TEKNOFEST KARADENİZ'in düzenlendiği Samsun Çarşamba Havalimanı ile kent merkezi arasında konforlu ve çevreye duyarlı ulaşım sağlanıyor.

Elektrikli otobüste yolculuk yapanlardan Nuran Kestane, AA muhabirine, aracın sessiz ve çok konforlu olduğunu söyledi.

Seyahatlerinin çok güzel geçtiğini dile getiren Kestane, "Kliması da çok güzel. Çok güzel bir seyahat yapıyoruz. Çevreyi kirletmemesi de güzel. " dedi.

Emine Boz ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çevremiz çok kirleniyor. İklim bozukluğu, yağışlar, kuraklıklar... Bunlar için böyle çalışmalar iyi bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah devamı da gelir." diye konuştu.

Şahin Hatam da elektrikli otobüslerin Samsun'a hayırlı olmasını dileyerek, "Son derece güzel. Devletimiz, milletimiz için elinden geleni yapıyor. Hava kirliliğinin en aza düşmesi için katkı olmuştur. Bu yönden de iyi bir çalışma." ifadesini kullandı.

Otobüs sürücüsü Yücel Baştuğ, elektrikli otobüslerle ilk seferlerini yaptıklarını anlatarak, "Tamamen yerli ve milli. Yüzde 100 elektrikli bir araç. Aracımız 10 dakikalık şarjla 80 kilometre yol yapabiliyor. Gayet sessiz. Diğer dizel araçlara göre performansı çok çok iyi. Egzoz emisyonu yok, çevreci bir araç. Vatandaşımız da çok memnun. Herkes beğeniyor." şeklinde konuştu.