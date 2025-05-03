TEKNOFEST KKTC'ye üçüncü gününde ziyaretçi akını

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda iki günü geride bıraktı. TEKNOFEST K.K.T.C üçüncü gününde de ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek.

Festivalin ikinci gününde gözler yine gökyüzündeydi, nefes kesen hava gösterileri her zaman olduğu gibi büyük ilgiyle izlendi. Bayraktar TB2, Atak Helikopteri, Bayraktar Akıncı, SOLOTÜRK, S-70 Çelik Kanatlar'ın hava gösterileri ile birlikte özel olarak Asena-Akıncı-Panter üçlüsü Pasaj geçiti yaptı. Uçuş gösterileri üçüncü gün yine gökyüzüne imzasını vurmaya devam edecek.

Festivalin ikinci gününde ana sahne etkinlikleri de hız kesmeden devam etti. Ziyaretçiler TEKNOFEST ana sahnesinden Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti'nin geleneksel dans gösterisini, özel bilim şovunu, Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa'yı izleyerek eğlenceli anlar yaşadı. Özellikle çocuklar ve gençler, Bilim Sokağı'nda düzenlenen atölye çalışmaları, Planetaryum film gösterimleri ve simülasyon deneyim alanlarında keyifli zaman geçirdi. Türk Armoni Yıldızları Orkestrası'nın sahne aldığı konser ise ilgiyle takip edildi.

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI GAZİLERİ TEKNOFEST K.K.T.C'Yİ ZİYARET ETTİ

TEKNOFEST ikinci gününde Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerini ağırladı. Gaziler, ilk olarak Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA önünde fotoğraf çektirdi. KIZILELMA'yı yakından inceleyen ve bilgi edinen gaziler T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile de bir araya geldi. Elvan Kuzucu Hıdır ile birlikte festival alanını gezen Kıbrıs Gazileri ziyaretçiler ile sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Yediden yetmişe herkesi buluşturan festivalde tüm teknoloji meraklıları ve aileler, festivalin geri kalan günlerinde de etkinliklere katılabilir, bilim ve teknolojinin büyülü dünyasını keşfedebilirler.