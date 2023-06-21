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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST projeleri girişime dönüşüyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, Girişim Yarışması modeli ile 10 farklı temada yarışma sonrası girişime dönüştürülmek istenen projelerin gelişimine tanıklık edilecek.

AA21 Haziran 2023 Çarşamba 14:27 - Güncelleme:
TEKNOFEST projeleri girişime dönüşüyor
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TEKNOFEST açıklamasına göre, İstanbul'da nisan ayında 2 milyon 547 bin ziyaretçisi ile rekora imza atan TEKNOFEST, 2023 yılının ikinci ve üçüncü durağında yeni bir yarışma modeliyle 30 Ağustos-3 Eylül'de Ankara'da, 27 Eylül-1 Ekim'de ise İzmir'de gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST'te, Girişim Yarışması modeli ile 10 farklı temada yarışma sonrası girişime dönüştürülmek istenen projelerin gelişimine tanıklık edilecek.

TEKNOFEST Girişim Yarışması'na, 2018-2023 yılları arasında TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen yarışmalara başvurmuş lise, üniversite ve üzeri seviyedeki takımlar katılabilecek.

Girişim temaları; Eğitim Teknolojileri, Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri, Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri, Tarım Teknolojileri, Haberleşme ve İletişim Teknolojileri, Turizm Teknolojileri, Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri, Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri, Afet Yönetim Teknolojileri ve Engelsiz Yaşam Teknolojilerinden oluşuyor.

TEKNOFEST yarışmacılarının katılabildiği yarışmada tüm temalar Ön Kuluçka ve Hızlandırma kategorilerinden oluşuyor.

Ön Kuluçka kategorisinde girişim fikri olan veya ürününü geliştirmekte olan takımlar bu kategoride değerlendirilecek. Bu aşamada girişimin kurulmuş olması veya şirketleşmiş olması şartı aranmayacak. Hızlandırma aşamasında ise projesini test edilebilir bir ürüne dönüştürmüş ve bu projeleri ile ilgili şirket kurmuş takımlar sunumları ile değerlendirilecek.

TEKNOFEST yarışmacılarının girişim ekosistemine dahil olmaları, teknoloji yarışmalarında geliştirilen projelerin ticarileştirilerek topluma kazandırılması ve girişime dönüşen projeler ile Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlanmasının amaçlandığı yarışmada katılımcılara toplamda 7 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.

Başvurular 10 Temmuz itibarıyla sona erecek.

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