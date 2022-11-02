TEKNOFEST Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması için başvurular sürüyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST 2023'te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarının yenisi olan ve bu yıl ilk defa başvuruya açılan Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması, Can Sağlığı Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

Yarışmada, psikolojik dayanıklılığı ve esnekliği artırarak koruyucu ruh sağlığına katkı sağlayacak, psikolojik zorlanma yaşayan kişilerin psikoterapi hizmetine erişimini kolaylaştıracak, klinisyenler ve araştırmacılar için daha objektif ölçüm ve değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yarışma ile risk belirleme stratejilerini güçlendirecek ve psikolojik becerilerin kazanılmasına yardımcı olacak projelerin de geliştirilmesi amaçlanıyor.

- YARIŞMACILARA PROJELERİ İÇİN 7 FARKLI ÇALIŞMA ALANI SUNULUYOR

Verilen bilgiye göre, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların başvuru yapabileceği yarışma kapsamında, katılımcılardan ana çerçevesi belirlenmiş çalışma alanlarında veya bu alanlar dışında psikoteknolojiye konu olabileceğine kanaat edilen projelerle yarışmaya katılması bekleniyor.

"Bilişsel Yetileri İyileştirme ve Geliştirme Yazılımları-Cihazları", "Akıllı Telefon Uygulaması Destekli Psikoterapi Müdahale Programları", "İnternet Tabanlı Psikoterapi Müdahale Programları", "Yapay Zeka Destekli Psikoterapi Uygulamaları veya Psikolojik Risk Durumu Tespiti", "Sanal Gerçeklik Destekli Psikoterapi Uygulamaları", "Psikolojik Becerileri Geliştirmeye Yönelik Dijital Oyunlar" ve "Psikofizyolojik Ölçüm-Değerlendirme Araçları" olmak üzere yarışmacılara proje geliştirmeleri için 7 farklı çalışma alanı sunuluyor.



Dereceye girenlerin toplamda 120 bin TL'lik ödül alacağı yarışmanın değerlendirmesi, "proje ön değerlendirme raporu", "proje detay raporu" ve "yarışma final puanlaması" olarak 3 farklı aşamada yapılıyor.



Cumhuriyetin 100. yılında altıncısı düzenlenecek TEKNOFEST'te coşku ve heyecan katlanarak devam ediyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, 2023'te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor.

TEKNOFEST'te yarışmalara katılmak için başvurular, www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılıyor. 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 Teknoloji Yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

