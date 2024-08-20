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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması start aldı.

AA20 Ağustos 2024 Salı 11:39 - Güncelleme:
TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'ndeki pistte gerçekleştirilen yarışmada, finale kalan 38 takım mücadele edecek.

Yarışmada, "özgün araç" kategorisinde yarışan takımlar A'dan Z'ye bütün araç üretimini ve yazılımını yaparak "en iyi" olmak için yarışırken, "hazır araç" kategorisindeki takımlar TEKNOFEST kapsamında sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştırarak birinciliği kazanmaya çalışacak.

Yarışma kapsamında takımlar, "Teknik Tasarım Formu (TTF)", "Kritik Tasarım Raporu (KTR)", "Araç Test Videosu" ve "Simülasyon Sunumları" olmak üzere 4 farklı aşamada değerlendirilecek.

Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile mezunların takım olarak katıldığı yarışmada, özgün araç kategorisinde birinciye 200 bin lira, ikinciye 150 bin lira, üçüncüye 120 bin lira ödül verilecek. Hazır araç kategorisinde ise birinci 150 bin lira, ikinci 120 bin lira, üçüncü ise 100 bin lira ile ödüllendirilecek.

TEKNOFEST'in resmi sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek yarışma, 23 Ağustos'ta sona erecek.

  • Robotaksi Yarışması
  • TEKNOFEST
  • Binek Otonom Araç

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