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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST start aldı! Robotaksi'de 31 takım mücadele edecek

Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında bu yıl 5'incisi düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması start aldı.

AA11 Nisan 2023 Salı 20:22 - Güncelleme:
TEKNOFEST start aldı! Robotaksi'de 31 takım mücadele edecek
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü içerindeki pistte düzenlenen yarışmada finale kalan 31 takım mücadele edecek.

İki kategoride yapılan yarışlarda "Hazır Araç" kategorisindeki 8 araç piste çıkarak birbirleriyle yarıştı.

İKİNCİ GÜNDE 23 TAKIM PİSTE ÇIKACAK

Yarışmanın ikinci gününde ise "Özgün Araç" kategorisinde bulunan 23 takım piste çıkacak.

Özgün Araç kategorisinde birinci olan takıma 130 bin, ikinciye 110 bin, üçüncüye 90 bin lira, Hazır Araç kategorisinde ise birinci olan takıma 100 bin, ikinciye 80 bin ve üçüncüye 60 bin lira para ödülü verilecek.

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