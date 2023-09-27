Selçuk Bayraktar resmen duyurdu: Dünyada en çok ihraç edilen oldu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İzmir'de açıklamalarda bulundu.

Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları;

"600 binden fazla kayıt var. Ülkemizin geliştirdiği SİHA'lar tüm dünya tarafından takip ediliyor. Kızılelma geliştirme aşamasında olmasına rağmen dünyadan talepler var.

Bayraktar TB2 dünyada en çok ihraç edilen SİHA oldu. Bizleri asıl mutlu eden şey, sadece bu yıl 1 milyondan fazla öğrenci başvurdu teknoloji yarışmalarımıza. Teknolojinin tüm diğer alanlarında sağlıkta, yapay zekada, biyomedikalden inavosyona dünyaya damga vuracak teknolojiler çıkacak. Bu Bayrağı çok daha öteye taşıyacaklar."