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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST'e hayran kaldı: Türkiye'nin teknolojik gelişmelerinden faydalanmak isteriz

TEKNOFEST'te bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Barrios, Türkiye'nin 'gelişen teknolojisine' dikkati çekti. Türkiye ile Guatemala arasındaki işbirliğinin gelecekte daha da 'derinleştirilebileceğini' vurgulayan Barrios, Guatemala'nın Türkiye'nin teknolojik gelişmelerinden faydalanmak istediğinin altını çizdi.

AA1 Eylül 2023 Cuma 14:01 - Güncelleme:
TEKNOFEST'e hayran kaldı: Türkiye'nin teknolojik gelişmelerinden faydalanmak isteriz
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Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios, Ankara Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada bulunmaktan dolayı "çok mutlu" olduğunu belirtti.

TEKNOFEST gibi etkinliklerin Türkiye'nin son yıllarda "teknoloji" alanında geldiği noktayı göstermek açısından son derece önemli olduğunu dile getiren Estrada Barrios, "Fırsatı olan herkesi teknolojik araçları, silahları görmesi için TEKNOFEST'e davet ediyorum." dedi.

Türkiye ile Guatemala arasındaki işbirliğinin gelecekte daha da "derinleştirilebileceğini" vurgulayan Estrada Barrios, Guatemala'nın Türkiye'nin teknolojik gelişmelerinden faydalanmak istediğinin altını çizdi.

Estrada Barrios, iki ülke arasında "bilim ve teknoloji" alanında yeni bir anlaşma imzalamak için görüşmelerin sürdüğü bilgisini verdi.

Anadolu Ajansının (AA), 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu ve Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, 3 Eylül'de sona erecek.

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