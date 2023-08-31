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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST'te başkent semalarına ''ay yıldız'' imzası

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sahne alan Türk Yıldızları, gösterileriyle etkinliğe gelenlerin gözlerini gökyüzüne odakladı.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 12:45 - Güncelleme:
TEKNOFEST'te başkent semalarına ''ay yıldız'' imzası
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Anadolu Ajansının 8. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, ikinci gününde Etimesgut Havaalanı'nda devam ediyor.

Etkinlik kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yaparken havaalanında heyecan arttı.

Gösteriye gökyüzüne "ay yıldız' imzası atarak başlayan Türk Yıldızları, ardından 6 uçakla akrotim dünyasında başka bir ekibin yapamadığı hareketleri sergiledi.

- SOLOTÜRK HEYECANI

Türk Hava Kuvvetlerinin bir başka gösteri timi SOLOTÜRK de çok sayıda farklı manevrayla gösterisini sundu.

TEKNOFEST'te diğer hava gösterilerinde ise İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hava ekipleri soluk kesici gösterilerle başkentlilerden alkış aldı.

Festivalde hava gösterileri 3 Eylül'e kadar sürecek.

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