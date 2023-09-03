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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST'te bir ilk! Bakan Kacır: Türkiye dünyaya örnek olacak

Ankara tarihinin en büyük organizasyonuna imza attıklarını ifade eden Bakan Kacır, 'Ankara TEKNOFEST'in ilk olma niteliği de vardı. İlk kez proje yarışmalarının ötesinde girişim yarışmalarıyla milletimizin karşısına çıktık. Türkiye, dünyada girişimcilik ve inovasyon alanında çok özgün bir modeli de hayata geçirmiş oluyor. Dünyaya da örnek olacak' dedi.

AA3 Eylül 2023 Pazar 13:07 - Güncelleme:
TEKNOFEST'te bir ilk! Bakan Kacır: Türkiye dünyaya örnek olacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in son gününde kapanış töreni öncesi, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl TEKNOFEST'in 3 büyük şehirde düzenlendiğini vurgulayan Kacır, İstanbul ve Ankara'nın ardından, 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İzmir'de yılın son TEKNOFEST'ini gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kacır, böylece Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin 3 büyük şehrinde dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalini milletle buluşturmuş olacaklarını söyledi.

Ankara'da muazzam bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Başkent tarihinin en büyük organizasyonuna imza atmış olduk. Yarışmalara katılım 2023'te rekor kırdı. 337 bin takımda 1 milyon gencimiz, TEKNOFEST yarışmalarına katıldı. Ankara TEKNOFEST'in ilk olma niteliği de vardı. İlk kez proje yarışmalarının ötesinde girişim yarışmalarıyla milletimizin karşısına çıktık. 2018'den bu yana TEKNOFEST proje yarışmalarına katılan gençlerin, pek çoğu öğrenci olan katılımcıların kurduğu teknoloji girişimleri, farklı temalarda yarışmış oldu. TEKNOFEST, Türkiye'nin hem insan hem girişim kaynağı fabrikasına dönüşüyor aslında. Binlerce, on binlerce teknoloji girişimi bu platformdan doğmuş olacak. Türkiye, dünyada girişimcilik ve inovasyon alanında çok özgün bir modeli de hayata geçirmiş oluyor. Dünyaya da örnek olacak. Ben milletimize TEKNOFEST'e gösterdikleri ilgi ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne kuvvetli şekilde sahip çıktığı için şükranlarımı sunuyorum. Ankaralılar bizleri mahcup etmedi."

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