Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı.

Yoğun yağışa rağmen ilk gününde her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor.

"BU DÜNYA TARİHİNDE GÖRÜLMÜŞ BİR ŞEY DEĞİL"

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

TEKNOFEST sabahına uyandık. Bugün hava yağmurlu ama ona rağmen yarışmalar devam ediyor. 1 milyondan fazla öğrenci başvurdu. Bu dünya tarihinde görülmüş bir şey değil.

Dünyaya damgasını vuracak bir yarışma bir festival. Teknolojinin her alanında girişimler çıkacak. Yağış var. Hava gösterileri yok ama teknoloji yarışmaları var.

Yarın ve hafta sonu çok daha kalabalık olacaktır. Çok büyük bir katkı var. 81 ilimiz 96 ülke burada yarışıyor.

KIZILELMA HAKKINDA

Dünyada ilk defa bir insansız hava uçağı yakın kol uçuşunda uçtu. TEKNOFEST'te de bir provası yapıldı. Bu gösteriler devam edecek. Tüm milletimizi TEKNOFEST'e davet ediyorum.

AÇILIŞ KONUŞMASI HAVA DURUMU NEDENİYLE ERTELENDİ

Açılış konuşmamız hava muhalefeti nedeniyle yarına erteledik. Tek tek çadırları gezme imkanı buluyorum. Yoğun ilgiden daha önceden pek gezemiyorduk. TEKNOFEST coşkusunu tüm milletimizle paylaştığınız için size teşekkür ediyorum."