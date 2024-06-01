İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2024 Cumartesi / 25 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST'ten yeni yarışma!

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e bu yıl Kablosuz Haberleşme Yarışması eklendi.

AA1 Haziran 2024 Cumartesi 12:06 - Güncelleme:
TEKNOFEST'ten yeni yarışma!
ABONE OL

ULAK Haberleşmeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen TEKNOFEST, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST kapsamında yerli ve milli kablosuz haberleşme teknolojilerinin geleceğini şekillendirecek Kablosuz Haberleşme Yarışması ilk kez teknolojiseverler ile buluşacak.

Yeni nesil teknolojiler için yerli ve milli çözümler üreten ULAK Haberleşmenin düzenlediği Kablosuz Haberleşme Yarışması, genç mühendis adaylarına, yeni haberleşme teknolojilerinin tasarımından karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmeye kadar birçok konuda heyecanlı bir süreci deneyimleme fırsatı sunuyor. Yarışmayla, yeni haberleşme teknolojilerinde bilgi birikiminin artırılması ve yetişmiş insan gücünün desteklenmesi amaçlanıyor.

- YARIŞMANIN SONU ÖDÜLLERE ÇIKIYOR

Yarışmaya, Türkiye'nin dört bir yanından 400'e yakın ekip başvurdu. Bu ekiplerden yaklaşık 100'ü sistem gereksinimleri tanımlama dokümanını teslim etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ise 51 takım, ön tasarım elemelerini başarıyla tamamlayarak yarışmayı sürdürdü. Temmuz ayı içinde tamamlanacak proje detay raporu aşamasını da başarıyla geçen takımlar, 5-8 Eylül tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek finale katılmaya hak kazanacak.

Final etabında birinci olacak ekibe 120 bin, ikinci ekibe 100 bin ve üçüncü ekibe 90 bin olmak üzere toplam 310 bin lira ödül verilecek. Bu ödüller, genç mühendislerin ve teknoloji meraklılarının yaratıcılığını ve inovasyonunu teşvik etmek amacıyla kazananlarla buluşacak.

Yarışmacılar, iki nokta arasında kablosuz haberleşme gerçekleştirmek, en hızlı ve doğru veriyi aktarabilmek amacıyla çalışmalarını sürdürecek. Lisanssız taşıyıcı frekansta en verimli haberleşme sistemini tasarlamak, üretmek ve test etmek yarışmacılardan beklenen görevler arasında yer alıyor.

ULAK Haberleşmenin öncülüğünde gerçekleşen ve TEKNOFEST'in bir parçası olan Kablosuz Haberleşme Yarışması, Türkiye'nin teknoloji alanındaki potansiyelini ortaya koyacak ve haberleşme teknolojilerinde yeni çözümler geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Telekomünikasyon ve savunma sanayisi ekosisteminde önemli bir oyuncu olan ULAK Haberleşme, bu sene TEKNOFEST'in paydaşı olarak Kablosuz Haberleşme Yarışması'nın düzenleyiciliğini yapıyor. ULAK Haberleşme, telekomünikasyon alanındaki yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleriyle dikkati çekiyor.

Yarışmayla sektördeki uzmanlarla genç mühendislerin bir araya getirilerek iletişim teknolojilerindeki yeniliklerin teşvik edilmesi ve bilimsel gelişmelerin hızlandırılması amaçlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.