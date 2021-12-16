Teknoloji devinden 7 milyar dolarlık yatırım

Reuters 16 Aralık 2021 Perşembe 09:51 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 09:51

Intel Corp'un CEO'su Pet Gelsinger, şirketin Malezya'da çip paketleme ve testlerinin gerçekleştirileceği yeni bir fabrika için 7 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Yeni açılacak olan fabrika küresel yarı iletken kıtlığının ardından ülkedeki çip üretimini artıracak.

Gelsinger, Malezya'da açılacak olan yeni ve gelişmiş paketleme fabrikasının 2024'te üretime başlamasının beklendiğini söyledi.

Malezya hükümeti, yapılacak olan 7.10 milyar dolar değerinde yatırımın Intel için 4,000'in üzerinde, ülkedeki üretim sektörü için de 5,000'in üzerinde istihdam yaratmasının beklendiğini açıkladı.

20 milyar doların üzerinde bir değere tekabül eden ve küresel çip ticaretinin %10'undan fazlasına denk gelen Malezya'nın çip üretimi sektörü, üretim kesintilerinin iki yıl süreceği yönünde uyarıda bulunmuştu.

Pat Gelsinger da çip üretiminde görülen kesintilerin 2023 yılında da devam edeceğini beklediğini söyledi.

Gelsinger, "Büyük resme bakıldığında yarı iletken üretim sektörü bu yıl son 20-30 yılda görülenden çok daha fazla büyüyecek. Ancak sorunlar hala büyük... ve ben kesinti kaynaklı kısıtlamaların 2023 yılında da devam edeceğini tahmin ediyorum" dedi.