''Teknoloji tekellerine karşı tedbirleri sıklaştıracağız''

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıya sanayicilerin ilgisi yoğun oldu.

TEKELLER TEHDİT

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, SAHA İstanbul’un Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hakkında gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada “Küresel teknoloji tekellerinin bize ve bizim gibi ülkelere yönelik ne düzeyde tehditler oluşturabildiğinin farkındayız. İnşaallah bunlara yönelik tedbirlerimizi sıklaştıracak mümkün olanlarına yerli alternatifler getireceğiz. Yerli ürün alternatiflerini kısa dönemde ortaya çıkaramayacak olduklarımıza da alternatif yöntemler, yollar uyguluyor olacağız” dedi. Kacır, tam bağımsızlığı için stratejik önem taşıyan ürünlerin, yerli ve milli olarak geliştirilmesi ve üretilmesi olduğunu belirtti.

SAHA ÜYELERİ BAŞARILI

Kacır “Tam bağımsızlıktan bahsettiğimizde savunma sanayi ilk sırada geliyor. Savunma sanayi deyince de SAHA İstanbul ve SAHA İstanbul üyelerinin başarısı aklımıza geliyor. Savunmada yüzde 20’lerden yüzde 68’lere ulaşmış bir yerlilik oranımız var. Ama sadece savunmada tam bağımsızlık olmaz” dedi.