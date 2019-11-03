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BİLİM-TEKNOLOJİ

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''Teknoloji tekellerine karşı tedbirleri sıklaştıracağız''

SAHA İstanbul, üye firmalarına yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıya sanayicilerin ilgisi yoğun oldu.  

TEKELLER TEHDİT

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, SAHA İstanbul’un  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hakkında gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada “Küresel teknoloji tekellerinin bize ve bizim gibi ülkelere yönelik ne düzeyde tehditler oluşturabildiğinin farkındayız. İnşaallah bunlara yönelik tedbirlerimizi sıklaştıracak mümkün olanlarına yerli alternatifler getireceğiz. Yerli ürün alternatiflerini kısa dönemde ortaya çıkaramayacak olduklarımıza da alternatif yöntemler, yollar uyguluyor olacağız” dedi. Kacır, tam bağımsızlığı için stratejik önem taşıyan ürünlerin, yerli ve milli olarak geliştirilmesi ve üretilmesi olduğunu belirtti.

SAHA ÜYELERİ BAŞARILI

Kacır “Tam bağımsızlıktan bahsettiğimizde savunma sanayi ilk sırada geliyor. Savunma sanayi deyince de SAHA İstanbul ve  SAHA İstanbul üyelerinin başarısı aklımıza geliyor. Savunmada yüzde 20’lerden yüzde 68’lere ulaşmış bir yerlilik oranımız var. Ama sadece savunmada tam bağımsızlık olmaz” dedi.

SAHA EXPO Fuarı 25 Mart’ta

Programın açılış konuşmasını yapan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ise, SAHA İstanbul’un 25 farklı ilden 413 üyesi ile yerlileştirme faaliyetlerine  devam ettiklerini belirtti. Savunma sanayisinde çok büyük atılımlar ve yatırımlar yapıldığına dikkati çeken Bayraktar “Milli gemilerden milli İHA’lara, SIHA’lara, milli eğitim uçaklarına kadar şu anda hepsini sayamadığımız ana platformlarda pek çok başarı örnekleri var” dedi. SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Savunma Havacılık Uzay Sanayi Fuarı’nın 25-28 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini anımsatan Bayraktar, savunma ve havacılık sektöründe yer alan üreticilerinin bir araya geleceği SAHA EXPO’ya KOBİ’leri  ve tüm girişimcileri de devat etti.

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